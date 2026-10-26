Sénégal: Plaidoyer pour la mise en service du nouvel hôpital de Tivaouane et l'achèvement des infrastructures d'assainissement

Tivaouane — Abdou Aziz Diop, membre de la société civile, préconise l'accélération de la mise en service complète de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy, la finalisation des travaux de drainage des eaux pluviales et de réhabilitation de la voirie de Tivaouane, qu'il considère comme des besoins prioritaires des populations.

Dans une tribune transmise à l'APS, M. Diop, membre du Forum civil, invite les pouvoirs publics à poursuivre les investissements dans la cité religieuse, au-delà des préparatifs du Gamou, afin de résoudre durablement les difficultés qui assaillent les populations.

Le nouvel hôpital de niveau 3 Seydi El Hadji Malick Sy, dont la mise en service progressive a démarré le 10 août dernier, fonctionne encore au ralenti, n'offrant pour le moment que des consultations externes et la radiologie conventionnelle, relève M. Diop.

Il impute cette situation à la non-réception et à la mise à disposition "incomplète" de certains infrastructures et équipements nécessaires au fonctionnement optimal de l'établissement.

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Une partie du personnel médical et paramédical se retrouve, de ce fait, dans l'impossibilité d'exercer pleinement ses fonctions. Ce qui contraint les patients de Tivaouane et des zones environnantes à continuer de recourir à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, de niveau 2, qui polarise plus de trois centres de santé et une quarantaine de postes de santé, selon lui.

Abdou Aziz Diop relève aussi que cet établissement bénéficie d'une subvention de 200 millions de FCFA, pour un budget dépassant deux milliards de FCFA, alors qu'une partie de son plateau technique est vétuste.

Il invite l'Etat à accélérer le règlement des sommes dues à Ellipse, l'entreprise chargée de la construction et de l'équipement du nouvel hôpital, afin de permettre la réception des infrastructures et le démarrage effectif de toutes les activités hospitalières.

Le membre de la société civile rappelle que la pose de la première pierre de cet établissement a eu lieu le 25 juin 2022, à l'occasion du centenaire du rappel à Dieu de Seydi El Hadji Malick Sy, sous la présidence de l'ancien chef de l'État Macky Sall, en présence, notamment, de Serigne Mansour Sy Dabakh, représentant le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Il appelle à privilégier la réception définitive des équipements et des infrastructures ainsi que la disponibilité effective des soins.

Pour ce qui est de l'assainissement, M. Diop rappelle qu'un programme de gestion des eaux pluviales a été lancé à Tivaouane en novembre 2025 par le ministre en charge de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Le comité de suivi mis sur pied et placé sous la coordination du préfet du département, regroupe notamment la mairie, les services techniques, l'entreprise chargée des travaux, les concessionnaires et des représentants de la famille religieuse.

Initialement prévus pour une durée de huit mois, les travaux, qui concernent la quasi-totalité des points bas et des zones inondables de la commune, devaient être achevés en fin juillet 2026.

Ils n'ont pas pu être livrés dans les délais prévus et ont été suspendus, le 14 août 2026, afin de faciliter le raccordement des ouvrages réalisés, la libération des voies et chaussées et les interventions de la Sen'Eau, de la Senelec et de l'Agéroute, en perspective du Gamou.

En tant que membre du comité de suivi, Abdou Aziz Diop évoque l"'impact positif" des ouvrages déjà réalisés sur le déroulement du dernier Gamou, tout en soulignant la nécessité d'achever les travaux restants, notamment les exutoires.

Il exhorte les pouvoirs publics à accélérer le paiement des décomptes dus à l'entreprise ayant préfinancé une partie importante des travaux, pour permettre leur reprise et leur achèvement avant le prochain Gamou prévu à la mi-août 2027.

Il plaide également pour le lancement d'un programme complémentaire consacré à l'assainissement des eaux usées.

Abdou Aziz Diop déplore, par ailleurs, l'état de "dégradation avancée" de plusieurs grandes artères de la commune constituées de nids-de-poule qui endommagent les véhicules et compliquent la circulation des usagers.

Il juge "insuffisantes" les interventions de l'Agéroute limitées ces deux dernières années à "quelques réparations ponctuelles".

Selon lui, il se pose la nécessité d'une restructuration urbaine et d'un renouvellement des aménagements, particulièrement aux abords de la grande mosquée de Tivaouane et de l'esplanade des mosquées, lesquels sont très fréquentés lors du Gamou annuel et de la Ziaara générale.

Affirmant que les études et les états des lieux nécessaires à cette restructuration ont déjà été réalisés, Abdou Aziz Diop appelle à une relance des travaux de modernisation des cités religieuses.

Il invite ainsi l'État à privilégier une approche structurelle dans la prise en charge des besoins de santé, d'assainissement et d'aménagement urbain de Tivaouane, au bénéfice de ses habitants et des nombreux fidèles qui s'y rendent.