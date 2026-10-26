Congo-Kinshasa: Meurtre d'un infirmier engagé dans la riposte contre Ebola, l'ONU réclame une enquête

Les Nations Unies ont condamné le meurtre d'un infirmier engagé dans la riposte contre Ebola dans le territoire de Bafwasende, dans la province de la Tshopo, au nord-est de la République démocratique du Congo (RDC).

Un autre professionnel de santé a été grièvement blessé lors de cette attaque, qui intervient alors que les violences et la méfiance de certaines communautés compliquent les efforts pour endiguer l'épidémie.

« Je condamne fermement cette attaque et encourage une enquête approfondie. J'appelle les communautés à protéger les agents de santé et à leur permettre de travailler en toute sécurité », a déclaré Julien Harneis, coordinateur principal de l'ONU chargé de la lutte contre Ebola, dans un communiqué.

Selon les premières informations de la Division provinciale de la santé à Kisangani, les deux professionnels de santé ont été pris pour cible alors qu'ils participaient à la riposte contre l'épidémie.

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Cette attaque s'inscrit dans une série d'incidents visant des soignants et des intervenants humanitaires, qui entravent les efforts déployés pour contenir l'épidémie en RDC.

« La santé n'est PAS une cible »

L'attaque a eu lieu samedi à Bafwasende, dans la province de la Tshopo, a indiqué dimanche le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un message publié sur le réseau social X.

« Toutes les personnes qui oeuvrent pour protéger les communautés contre cette maladie mortelle doivent pouvoir travailler dans la dignité et en toute sécurité. Les soins de santé doivent toujours être protégés », a-t-il souligné.

Le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Mohamed Yakub Janabi, a également condamné l'attaque. « La santé n'est PAS une cible », a-t-il insisté, avertissant que « la désinformation et la peur ne doivent jamais alimenter la violence ».

Depuis plusieurs mois, les équipes de terrain signalent une méfiance persistante de certaines communautés à l'égard de la maladie et de la riposte sanitaire. Cette défiance complique la lutte contre le virus, notamment dans les zones reculées et les nouveaux foyers épidémiques, où les pénuries de matériel médical et de personnel constituent déjà un obstacle supplémentaire.

Dès le mois de mai, au début de l'épidémie, des habitants en colère avaient incendié deux tentes dans des centres de santé, lors de deux attaques distinctes survenues en l'espace d'une semaine.

La patiente évacuée du Nigéria vers la Suisse

Sur le front régional, la ressortissante suisse atteinte d'Ebola au Nigéria a été évacuée par avion sanitaire vers la Suisse lundi matin, avec son époux, employé de l'ambassade de Suisse à Abuja.

Il s'agissait du premier cas d'Ebola signalé au Nigéria depuis 12 ans. La femme, âgée de 42 ans, avait voyagé en Ouganda avec son mari avant de rentrer au Nigéria.

« Ce matin, la patiente atteinte d'Ebola au Nigéria et son contact, qui est également son époux, ont été évacués médicalement vers la Suisse », a confirmé le bureau régional africain de l'OMS sur X.

Selon l'organisation, l'état clinique de la patiente est stable. Les équipes médicales nigérianes ont pu la prendre en charge pendant la phase aiguë de la maladie et stabiliser son état.

À la suite de cette évacuation, aucun cas d'Ebola n'est actuellement recensé au Nigéria. Les autorités sanitaires ont toutefois identifié 52 personnes ayant été en contact avec la patiente, qui doivent faire l'objet d'un suivi.

Près de 10 000 cas confirmés en RDC

L'OMS a récemment alerté sur la complexité croissante de l'épidémie en Afrique, alors que le virus circule dans plusieurs pays et que des foyers sont signalés à l'ouest, à l'est et au centre du continent.

En RDC, la riposte se poursuit dans huit provinces et 66 zones de santé. Au 22 octobre 2026, le bilan cumulé s'élevait à 9 816 cas confirmés, dont 4 757 décès et 2 635 guérisons, selon les données communiquées par les autorités congolaises.

Le taux de létalité global atteint 48,5 %, tandis que 1 130 patients sont en isolement ou hospitalisés.

Au Kenya, neuf cas, dont deux décès, ont été recensés en octobre. L'Ouganda a, de son côté, enregistré 20 cas, dont deux décès, avant d'être officiellement déclaré exempt d'Ebola par l'OMS.