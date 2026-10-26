Ile Maurice: L'ADSU saisit plus de Rs 18 millions de drogues présumées

Un colis en provenance de Londres contenant 203 feuillets imprégnés d'une substance suspectée d'être de la drogue à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam et 792 grammes de cannabis à Trou-d'Eau-Douce ont été saisis. L'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) a mené deux opérations distinctes qui ont conduit à l'arrestation de trois personnes le vendredi 23 octobre.

L'enquête de l'ADSU sur les circuits présumés d'approvisionnement en drogue a mené à deux pistes différentes : l'une à partir d'un colis arrivé de Londres, l'autre à la suite d'une perquisition dans une résidence de l'Est. Deux opérations qui illustrent la diversité des méthodes d'investigation mobilisées par les policiers spécialisés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Le premier volet de l'enquête remonte au 21 octobre. À 14 h 30, à l'arrivée du vol BA2065 en provenance de Heathrow, les officiers de la Customs Anti-Narcotics Section, soutenus par ceux de l'ADSU et d'un représentant de DHL, ont examiné un colis au dépôt de la PATS, à Plaine-Magnien. À l'intérieur d'un emballage enveloppé dans des journaux, ils ont découvert quatre sachets en plastique transparent contenant au total 203 feuillets au format A4, maintenus avec du ruban adhésif brun et suspectés d'être imprégnés de drogue synthétique. La valeur est estimée à Rs 17 millions.

Sur instruction de l'ADSU, une opération de livraison contrôlée a ensuite été organisée afin d'identifier le destinataire présumé. Le 23 octobre, Mohammad Ziyaad Irfaan Oozeer, domicilié à Souillac Road, PortLouis, a été arrêté. Son téléphone portable a été saisi dans le cadre de l'enquête, les policiers le soupçonnant d'avoir servi aux communications liées au réseau présumé. Une fouille de son domicile n'a toutefois pas permis de découvrir de drogue ni objet incriminant.

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792 grammes de cannabis dans l'Est

Dans une seconde affaire, les enquêteurs de l'ADSU ont effectué une perquisition vendredi dans une villa à Victoria Road, Trou-d'EauDouce. Les policiers ont découvert un sac en tissu blanc contenant un sac en plastique noir dans lequel se trouvaient 792 grammes de cannabis d'une valeur de Rs 1 425 600. Trois téléphones portables ont été saisis : un Logicom dépourvu de carte SIM, un iPhone jaune équipé d'une carte SIM et un Samsung bleu également muni d'une carte SIM. Ces appareils sont soupçonnés d'avoir été utilisés pour des communications liées à des transactions de drogue.

Les deux occupants, une femme de 38 ans et Roy Dan Dussoye, âgé de 30 ans, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur la possession de cannabis en vue de sa livraison, avec une allégation de trafic. Une perquisition a également été menée au domicile de Roy Dan Dussoye, à Palmar. Aucun autre stupéfiant ni objet incriminant n'y a été découvert.

Les investigations se poursuivent afin d'établir les circonstances précises de ces deux affaires, de déterminer les éventuelles ramifications des réseaux présumés et de réunir les éléments nécessaires à la suite des procédures. Les personnes arrêtées demeurent présumées innocentes jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie devant une juridiction.