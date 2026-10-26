Ile Maurice: Les habitants au rendez-vous dès l'ouverture

26 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Après plusieurs jours de préparation, Winners Souillac a officiellement ouvert ses portes dans la matinée du mercredi 21 octobre, au grand bonheur des habitants de la localité. Dès les premières heures, de nombreux clients, dont des étudiants, ont répondu présents pour découvrir ce nouveau commerce de proximité.

Pour Subash Hoolash, Senior Manager of Operations chez Winners, cette ouverture marque une étape importante pour la région. «Depuis ce matin, il y a beaucoup de clients et aussi beaucoup d'étudiants», a-t-il souligné mercredi, se réjouissant de l'accueil réservé à ce nouveau point de vente.

L'enseigne entend miser sur la fraîcheur des produits et la qualité du service pour fidéliser sa clientèle. Parmi les offres proposées, les clients pourront notamment retrouver, à l'étage, des faratas chauds ainsi que des plats du jour. «Merci à tous les habitants de Souillac qui nous font confiance, viennent faire du shopping chez nous et partager ces moments», a ajouté Subash Hoolash. Il a rappelé que la promesse de Winners repose sur «le service et la fraîcheur».

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Du côté des consommateurs, l'ouverture a suscité l'enthousiasme. Plusieurs clients se sont dits heureux de pouvoir désormais faire leurs achats dans leur village, sans devoir se déplacer vers d'autres régions pour retrouver l'enseigne. «Il ne manquait qu'un Winners à Souillac. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'aller ailleurs», a confié l'un d'eux, estimant que cette implantation représente un privilège pour les habitants. D'autres ont salué la qualité des produits proposés par l'enseigne.

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