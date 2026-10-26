Ile Maurice: Les 60 ans du Duke of Edinburgh's Award à l'île - Rs 105 000 pour célébrer l'événement

Le 60e anniversaire du Duke of Edinburgh's International Award à Maurice sera marqué par une série d'activités auxquelles le ministère de la Jeunesse et des Sports consacrera Rs 105 000. C'est ce qu'a révélé le ministre Deven Nagalingum à l'Assemblée nationale, en réponse à une question du député Franco Quirin. En revanche, la participation d'un représentant du ministère à une réunion du Conseil international du programme, prévue en novembre prochain à Windsor, au Royaume-Uni, n'a pas été autorisée en raison des coûts qu'elle implique.

Sur les Rs 3 millions inscrites au budget du ministère pour le programme Duke of Edinburgh's International Award, Rs 105 000 ont ainsi été réservées aux activités liées à son 60e anniversaire à Maurice. Le programme prévoit notamment la production d'un magazine numérique retraçant son évolution et ses réalisations au cours des six dernières décennies, ainsi que l'organisation d'un rassemblement national à l'Award House de Brisée Verdière. Ce dernier sera marqué par le dévoilement d'une plaque commémorative.

Des opérations de plantation d'arbres seront également organisées par les participants dans les centres du programme à Maurice et à Rodrigues. À cela s'ajouteront la réalisation d'une courte vidéo consacrée aux récipiendaires mauriciens du Gold Award et la production de 60 récits visuels illustrant le parcours des participants.

Windsor : le déplacement compromis par son coût

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Le ministre a par ailleurs indiqué qu'une journée de nettoyage avait déjà été organisée à travers l'île le 20 septembre dernier, dans le cadre de cet anniversaire. Quelque 300 personnes y avaient participé.

Interrogé par Franco Quirin sur la participation éventuelle de fonctionnaires mauriciens aux célébrations du 70e anniversaire du programme, prévues en novembre 2026 au château de Windsor, Deven Nagalingum a apporté une précision importante. Une invitation a bien été reçue par le secrétaire permanent de son ministère, également membre élu du Conseil international, pour assister à la réunion de cette instance, programmée du 18 au 20 novembre à Windsor. Toutefois, l'autorisation nécessaire n'a pas été accordée en raison des implications financières du déplacement. Le ministre a tenu à préciser que cette invitation concernait la réunion du Conseil international et non les célébrations du 60e anniversaire organisées à Maurice.

Au-delà des festivités, Franco Quirin a également interpellé le ministre sur les moyens envisagés pour élargir la participation des jeunes Mauriciens au programme, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, et sur la possibilité de mobiliser des ressources supplémentaires à cette fin.

En réponse, Deven Nagalingum a assuré que le programme avait une portée nationale et ne fonctionnait pas selon une logique de sé- lection régionale. Selon lui, les jeunes de toutes les régions, des villages comme des villes, sont concernés et participent au programme.

Le député a toutefois insis- té sur la question de la communication : comment les jeunes, notamment ceux vivant dans les différentes localités du pays, sont-ils informés de la possibilité de rejoindre le programme ?

Le ministre a répondu que celui-ci était mené en collaboration avec le ministère de l'Éducation, qui contribue à la diffusion des informations. Reconnaissant la pertinence de la question, il s'est engagé à veiller à ce que toutes les personnes concernées soient informées et à assurer un suivi.