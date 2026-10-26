Ile Maurice: L'île accrochée puis battue

Après une entrée en matière convaincante samedi, avec une victoire 5-0 contre Brunei, la sélection mauricienne des moins de 15 ans a connu un dimanche plus contrasté au FIFA U-15 World Cup & Festival 2026, disputé à Bakou, en Azerbaïdjan. Les jeunes Mauriciens ont d'abord partagé les points avec le Guyana (1-1), avant de s'incliner face au Vietnam (1-4).

La journée avait pourtant commencé sur une note encourageante. Accrochés par le Guyana, ils n'ont pas réussi à prolonger la dynamique offensive affichée lors de leur première sortie. Malgré l'ouverture du score signée Danishen Ramasawmy pour Maurice, les Baby Dodos n'ont pu préserver leur avantage. Face au Vietnam dimanche, la tâche s'est toutefois révélée plus compliquée. Les Mauriciens ont concédé l'ouverture du score à la 11e minute, lorsque Phuoc An a repris un coup franc repoussé par la transversale. Au retour des vestiaires, Maurice a trouvé les ressources nécessaires pour revenir à hauteur. Ethan Hitié s'est illustré à la 23e minute en éliminant un défenseur avant de conclure avec précision.

Mais le Vietnam a rapidement repris l'avantage grâce à Van Tai, auteur du deuxième but à la 27e minute. L'attaquant vietnamien a ensuite signé un doublé à la 38e minute, avant que Xuan Vinh ne scelle le succès de son équipe dans le temps additionnel. Le score final de 4-1 sanctionne une fin de rencontre difficile pour les jeunes Mauriciens.

Samedi, les jeunes protégés du duo d'entraîneurs Mervyn Jocelyn et Kinsley Saramandy avaient lancé les hostilités de manière tonitruante en écrasant le Brunei sur le score sans appel de 5-0. Lors de ce festival offensif qui avait placé Maurice parmi les équipes à suivre dans le groupe R, l'attaquant Noah Toulouse s'est illustré en inscrivant un doublé. Les trois autres réalisations mauriciennes ont été l'oeuvre de Luciano Charlot, Arthur Cavalot et Jahluc Atalie.

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Avec un bilan provisoire d'une victoire, un nul et une défaite, la qualification pour le tournoi final reste ouverte, mais le parcours s'annonce escarpé. La phase de poules se clôture aujourd'hui, avec un nouveau marathon de deux matchs. Les Mauriciens affronteront d'abord la BosnieHerzégovine à 9h00, avant de croiser le fer avec l'Iran à 16h00 (15h45 heure locale). Face à ces deux sérieux clients qui ont déjà montré de belles qualités offensives, les Baby Dodos devront retrouver leur solidarité défensive et leur efficacité du premier jour pour espérer accrocher l'une des deux premières places qualificatives du groupe.

Ces deux rendez-vous offriront aux Mauriciens l'occasion de retrouver leur efficacité offensive, de corriger les difficultés observées dimanche et de conclure cette première phase sur une note positive.