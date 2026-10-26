Tunisie: Météo - Perturbations météorologiques et pluies importantes à partir de mercredi soir

26 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Une dégradation marquée des conditions météorologiques est attendue sur l'ensemble du territoire tunisien à partir de la soirée du mercredi 28 octobre 2026, avec des précipitations qui s'annoncent localement importantes.

L'annonce a été faite par l'ingénieur à l'Institut National de la Météorologie (INM), Sobhi Ben Ahmed, qui précise que ces perturbations atmosphériques apporteront des pluies significatives après une période de calme météorologique.

Selon l'ingénieur de l'INM, ce changement de temps s'accompagnera de précipitations généreuses devant toucher plusieurs régions du pays. Les services météorologiques invitent les citoyens, en particulier les usagers de la route et les marins, à la vigilance et au suivi des prochains bulletins de suivi émis par l'institut pour préciser les zones les plus impactées et les volumes d'eau attendus.

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