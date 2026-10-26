Tunisie: Tourisme - Une liaison maritime entre Sidi Bou Saïd et Korbus à l'étude

26 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La possibilité de mettre en place une liaison maritime entre Sidi Bou Saïd et Korbus est à l'étude, dans le cadre des initiatives visant à dynamiser l'activité économique et touristique de la région, a indiqué le commissaire régional au tourisme à Tunis-Sud et à Zaghouan, Salah Kacem.

Selon le responsable, les démarches se poursuivent afin d'examiner des propositions susceptibles de renforcer la connectivité maritime de Korbus et de soutenir le développement de son offre touristique. Parmi les pistes envisagées figure ainsi la création d'une ligne maritime reliant la station thermale à Sidi Bou Saïd.

Cette initiative pourrait contribuer à diversifier les moyens d'accès à Korbus et à valoriser ses atouts naturels et thermaux, tout en favorisant les déplacements des visiteurs entre les deux destinations. Toutefois, le projet demeure au stade de l'étude et aucune date de mise en service n'a été annoncée.

Salah Kacem a, par ailleurs, souligné l'importance d'assurer un suivi régulier des projets touristiques et thermaux en cours, afin de garantir leur achèvement et leur entrée en exploitation dans les délais prévus.

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