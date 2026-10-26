Tunisie: Tataouine - Un système de vidéosurveillance pour lutter contre les dépôts sauvages

26 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de Tataouine a achevé les études relatives au projet d'installation d'un réseau de caméras de surveillance au niveau de plusieurs carrefours, places publiques et berges d'oueds, pour un coût global de près de 115 000 dinars.

Selon l'étude finale, le projet prévoit le déploiement de caméras de surveillance sur 16 sites stratégiques, ainsi que la création d'un centre de supervision et de suivi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts municipaux visant à renforcer le contrôle des espaces publics et à protéger l'environnement urbain.

Lutte contre la pollution et protection de l'espace public

Le projet vise principalement à surveiller le jet sauvage de déchets dans les oueds et au niveau de la décharge finale, tout en limitant les infractions environnementales qui nuisent à l'écosystème. Il entend également appuyer la protection des biens publics et optimiser les mécanismes d'intervention et de coordination entre les services concernés.

L'actions de propreté et de préservation du cadre de vie urbain, à réduire les comportements inciviques et à améliorer ainsi les conditions de vie dans la ville de Tataouine.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.