Tunisie: Tataouine - Un système de vidéosurveillance pour lutter contre les dépôts sauvages

La municipalité de Tataouine a achevé les études relatives au projet d'installation d'un réseau de caméras de surveillance au niveau de plusieurs carrefours, places publiques et berges d'oueds, pour un coût global de près de 115 000 dinars.

Selon l'étude finale, le projet prévoit le déploiement de caméras de surveillance sur 16 sites stratégiques, ainsi que la création d'un centre de supervision et de suivi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts municipaux visant à renforcer le contrôle des espaces publics et à protéger l'environnement urbain.

Lutte contre la pollution et protection de l'espace public

Le projet vise principalement à surveiller le jet sauvage de déchets dans les oueds et au niveau de la décharge finale, tout en limitant les infractions environnementales qui nuisent à l'écosystème. Il entend également appuyer la protection des biens publics et optimiser les mécanismes d'intervention et de coordination entre les services concernés.

L'actions de propreté et de préservation du cadre de vie urbain, à réduire les comportements inciviques et à améliorer ainsi les conditions de vie dans la ville de Tataouine.