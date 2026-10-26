Congo-Brazzaville: Brazzaville-Moscou

Cela fait soixante-deux ans déjà que la République du Congo et la Fédération de Russie, héritière de l'ex Union soviétique, ont établi leurs relations diplomatiques. Depuis, la coopération entre les deux États s'est concrétisée par des échanges multiples et surtout la formation de plusieurs générations de cadres congolais dans les écoles russes.

Les premières décennies de ce partenariat ont été portées par une vision commune des relations internationales et façonnées par le soutien aux peuples en lutte pour leur émancipation. L'Afrique australe fut notamment l'un des plus grands terrains d'expérimentation de cet engagement à travers les indépendances de l'Angola, du Mozambique, de la Namibie, ainsi que la libération du héros anti-apartheid, Nelson Mandela.

Si la référence au socialisme scientifique, au communisme, au marxisme ou au léninisme est passée de mode aujourd'hui, c'est que de ce point de vue, le monde a changé. Il n'empêche que les problèmes de fond demeurent. En particulier la quête du bien-être des populations à laquelle aucun pays n'échappe.

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Cette espérance place les dirigeants face à un impératif : faire chaque jour davantage et rester fidèles au serment qu'ils ont prêté. Sur cette voie, heureusement, s'oriente désormais le raffermissement de l'axe Brazzaville-Moscou. Les projets nombreux dans différents domaines doivent devenir le socle de la nouvelle vision commune.