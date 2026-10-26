Congo-Brazzaville: Brésil - Denis Sassou N'Guesso félicite Lula da Silva pour sa réélection

26 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, a adressé ses félicitations à son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, pour sa réélection, le 25 octobre, à la tête de son pays.

« Le peuple brésilien a opté pour la continuité dans la stabilité, en défendant la démocratie, la souveraineté nationale et l'urgence climatique. Je vous adresse donc, au nom du peuple congolais et en mon nom personnel, toutes mes félicitations », a écrit le chef de l'Etat congolais sur X.com.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva a été réélu président du Brésil pour quatre ans en battant son adversaire d'extrême droite, Flavio Bolsonaro. Il a obtenu 51,79 % des voix contre 48,21 % pour le fils de l'ancien président Jair Bolsonaro.

Agé de 81 ans, Lula da Silva a déclaré, aussitôt sa réélection, que les Brésiliens « sont allés voter parce que nous avons réussi à les convaincre que le vote était très important pour garantir la démocratie ». ajoutant que les électeurs avaient vaincu « l'ingérence » des plateformes numériques et promis de les « réguler ».

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Le candidat Flavio Bolsonaro a déclaré dimanche qu'il allait demander « l'annulation des élections », après sa défaite face à Lula. « Il est impossible de reconnaître les élections », a-t-il dit à Brasilia. Selon lui, « beaucoup de choses restent à éclaircir » après la querelle judiciaire qui avait entraîné la prolongation des opérations de vote.

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