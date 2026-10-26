A la faveur d'une rencontre littéraire organisée par le Club de lecture des journalistes présidé par Christine Nathalie Foundou, l'ouvrage intitulé « Pour une meilleure gouvernance : un nouveau cadre d'analyses et d'actions » a été récemment au menu des échanges entre les professionnels des médias.

Rédigé par David de Ferranti, Justin Jacinto, Anthony J. Ody, Graeme Ramshaw et édité aux Éditions Nouveaux Horizons, « Pour une meilleure gouvernance : un nouveau cadre d'analyses et d'actions » part d'un constat simple : les réformes de "bonne gouvernance" imposées dans les années 1990-2000 ont souvent échoué parce qu'elles étaient trop techniques, copiées-collées, et déconnectées du contexte local.

Les participants à la rencontre littéraire ont échangé sur différents chapitres de l'ouvrage dont les auteurs sont des anciens travailleurs de la Banque mondiale et proposent donc un nouveau cadre pour penser et agir sur la gouvernance. L'idée centrale est que la gouvernance ce n'est pas seulement « moins de corruption et plus de démocratie ». C'est surtout la capacité d'un État à obtenir des résultats concrets pour ses citoyens : écoles qui fonctionnent, hôpitaux, routes, sécurité, justice.

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Enfin, ils proposent de passer d'une approche "normative" à une approche "problème-solution". En clair, se concentrer sur les résultats, arrêter de mesurer les lois votées, commencer à se demander si les enfants savent lire, les malades sont soignés, le problème concret que l'on veut résoudre.

Sur le chapitre « Comprendre le contexte politique », ces écrivains expliquent qu'une bonne idée technique échoue si elle va contre les intérêts des acteurs locaux. Il faut analyser qui gagne, qui perd, qui a le pouvoir, qui a intérêt à ce que ça change.

Ainsi donc, « Agir par étapes et expérimenter » , les auteurs suggèrent qu'il n'y ait pas de réforme globale d'un coup. Commencer petit, tester, apprendre, ajuster, puis élargir.

Cependant, les apports majeurs du livre sont réalistes, pratiques et centrés sur le citoyen. L'ouvrage recommande de reconnaître que la politique et les rapports de force comptent autant que les lois. De même, il donne des outils pour les décideurs et bailleurs, c'est-à-dire faire une "cartographie des acteurs" avant toute réforme et enfin souligne que la légitimité d'un gouvernement vient des services rendus, pas seulement des élections.

Ce club de lecture des journalistes a été créé en novembre 2025 grâce au partenariat entre l'ambassade des États-Unis au Congo et le Groupe des journalistes pour la paix (GJP°. Il est animé par Prude Nzouza, directrice du Centre américain, et la journaliste Christine Nathalie Foundou, présidente du GJP. Il a pour objectifs de parfaire les connaissances en journalisme; d'échanger d'expériences professionnelles entre journalistes américains et congolais; de promouvoir les best sellers et autres livres de journalisme américain; d'éduquer et sensibiliser à travers les médias aux différents thèmes des livres choisis. Le club se réunit une fois le mois.

Récemment, les membres de ce club de lecture ont examiné, entre autres, « Ces femmes qui reprennent le pouvoir sur leur vie », « Pratique du journalisme », « Créer une entreprise de journalisme », « Ce que l'argent ne saurait acheter » et « Pour une meilleure gouvernement ».

En outre, le club a été reçu par le nouvel attaché culturel de l'ambassade des des États-Unis au Congo, Eric CHU. A l'issue de cette rencontre, la présidente du GJP Congo et du Club de lecture des journalistes, Christine Nathalie Foundou, déclarait : « Ma satisfaction est énorme pour avoir tenu à bien ces premières rencontres littéraires. Au nom du Groupe des journalistes pour la paix et du Club de lecture des journalistes, je dis merci à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Congo. Le Club de lecture des journalistes fait et fera la promotion du livre et dénoncera les fake news afin d'aider les journalistes à parfaire leurs connaissances en journalisme. Il est aussi cet espace d'enrichissement du vocabulaire, de la préparation des thématiques concrètes pour les différents reportages et investigations et, surtout, un endroit propice pour inciter les journalistes à se spécialiser sur un domaine précis. Un journaliste spécialisé, qui lit et se documente, fera toujours de bons reportages écrits, audio-visuels... ».

Enfin, le Club de lecture des journalistes et l'ambassade des États-Unis au Congo contribueront toujours au renforcement des bonnes relations sociales, culturelles, et à l'amitié entre les deux pays à travers les livres écrits par leurs écrivains et journalistes.