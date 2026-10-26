Congo-Brazzaville: Chine-Congo - Wang Yi et Constant-Serge Bounda réaffirment leur volonté de consolider les relations bilatérales

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est entretenu, le 22 octobre dernier, à Beijing, avec son homologue congolais, Constant-Serge Bounda. Les deux personnalités ont évoqué le renforcement de la coopération bilatérale, les perspectives économiques ainsi que les préparatifs de la dixième Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), prévue en 2027 en République du Congo.

Le chef de la diplomatie chinoise, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a souligné l'importance des relations d'amitié et de confiance entre Beijing et Brazzaville, entretenues par les présidents Xi Jinping et Denis Sassou N'Guesso. Selon lui, ces liens constituent un fondement politique essentiel au développement du partenariat entre les deux pays.

Wang Yi a rappelé que le Congo avait été le premier pays africain à signer avec la Chine l'arrangement de récolte précoce de l'Accord de partenariat économique pour le développement partagé. Il a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner le Congo dans la poursuite d'une voie de développement adaptée à ses réalités nationales.

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La Chine entend, a-t-il indiqué, poursuivre les échanges de haut niveau, renforcer la coordination stratégique et promouvoir la coopération pratique, sous l'impulsion des dirigeants des deux pays.

Les échanges ont également porté sur la préparation de la dixième conférence ministérielle du Focac, qui se tiendra en 2027 au Congo. À cette occasion, Wang Yi a exprimé la volonté de Beijing de travailler avec les pays africains à la promotion d'une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, répondant aux aspirations des pays du Sud global. Il a appelé, en outre, les deux parties à renforcer leur communication au sein des instances multilatérales, notamment l'Organisation internationale de médiation et l'Organisation mondiale de coopération en matière d'intelligence artificielle.

Pour sa part, Constant-Serge Bounda a réaffirmé le soutien du Congo aux initiatives mondiales proposées par la Chine, ainsi que son attachement au principe d'une seule Chine.

En marge de cette séquence diplomatique, le ministre congolais a effectué des rencontres à Changsha, dans la province du Hunan, avec les responsables du Hunan Construction Investment Group (HCIG) et plusieurs entrepreneurs. Les échanges ont permis d'examiner les possibilités d'investissement au Congo, notamment dans le domaine des infrastructures.

Disposant d'une expérience sur le continent africain, plusieurs opérateurs économiques ont manifesté leur intérêt pour le marché congolais. Le groupe HCIG a été retenu pour deux projets pilotes majeurs : le corridor 13 et la réhabilitation du Chemin de fer Congo-Océan, deux infrastructures considérées comme importantes pour le développement du Congo et de l'Afrique centrale.

Cette coopération s'inscrit dans la dynamique impulsée en 2025 par l'élévation des relations sino-congolaises au rang de communauté d'avenir partagé de haut niveau, accompagnée d'un nouveau mécanisme de financement des projets.

Au cours de son séjour à Changsha, Constant-Serge Bounda a également rencontré les autorités provinciales et visité plusieurs sites patrimoniaux, dont l'Académie de Yuelu et l'île des Orangers.

Au préalable, le chef de la diplomatie congolaise s'était rendu à l'Académie de la diplomatie de Chine afin de s'imprégner de l'expérience chinoise en matière de formation diplomatique et d'explorer les possibilités de valorisation des compétences entre les deux pays.

Le ministre a souligné, par ailleurs, le rôle du Congo dans la coopération sino-africaine, mettant en avant sa coprésidence africaine du Focac, ses relations de confiance avec Beijing et son engagement en faveur de la paix ainsi que de la protection du bassin du Congo.

Enfin, Constant-Serge Bounda a rencontré la communauté congolaise vivant en Chine et le personnel de l'ambassade. Il a recueilli leurs préoccupations et rappelé la nécessité de respecter les lois et règlements du pays d'accueil.