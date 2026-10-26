Congo-Brazzaville: Transport en commun

Il suffit de jeter un oeil sur les arrêts de bus dans la capitale pour mesurer l'ampleur du phénomène qui ralentit quotidiennement l'activité de tout un chacun : les Brazzavillois peinent à se déplacer d'un point à l'autre du fait de la désorganisation de la desserte des itinéraires.

Les tentatives menées par les autorités municipales pour en assurer la régularité n'ont guère fonctionné. Pour plusieurs raisons. L'une d'elles est que ne possédant par leur propre société dans ce domaine, les pouvoirs publics semblent privés des moyens de leur politique.

Si l'on avait un moment espéré confier cette mission régalienne à la Société de transport public urbain, le résultat est visiblement décevant. Non seulement sa flotte est en déclin, mais son renouvellement est mis à mal par la crise qui ronge le pays.

À la vérité, à Brazzaville les usagers se débrouillent tant bien que mal quand le minimum leur est servi de façon régulière. Tel est le cas de l'autre phénomène tant décrié des demi-terrains ; cette manie des conducteurs de bus à sectionner les itinéraires à leur gré, dans le seul but de maximiser leurs recettes journalières.

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Quand bien même ces derniers invoquent pour se justifier la pénurie des carburants comme étant la cause principale de cette surenchère. Ces temps-ci, justement, la rareté de l'essence et du gasoil dans les stations-service a amplifié le mal. Il est évident qu'en l'absence d'une communication adaptée, la rumeur enfle et dans le cas précis, le désarroi s'installe.

Si en plus s'ajoute le silence qui entoure la distribution en dents de scie de l'eau et de l'électricité aux abonnés, tous les regards se tournent vers l'exécutif. Qui doit trancher et rassurer car bien sûr, de lui, le peuple attend beaucoup.