Afrique: Ligue des champions - L'Espérance et le Club Africain fixés sur leurs chapeaux avant le tirage

L'Espérance sportive de Tunis et le Club Africain représenteront la Tunisie en phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF 2026-2027, aux côtés de 14 autres clubs africains. La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé, lundi 26 octobre 2026, la liste des 16 équipes qualifiées à l'issue du deuxième tour préliminaire, dont les dernières rencontres se sont achevées dimanche.

Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu mercredi 28 octobre au siège de la Fédération égyptienne de football, au Caire, à 15h00, heure locale. Cette étape déterminera la composition des quatre groupes de quatre équipes qui s'affronteront à partir de novembre.

La qualification des deux représentants tunisiens a été obtenue à l'issue de confrontations disputées. L'Espérance sportive de Tunis, quadruple championne d'Afrique selon la CAF, a validé son billet face au club libyen du Swehly SC. Battus 1-0 à l'aller, les Sang et Or ont renversé la situation au retour avant de s'imposer 3-1 aux tirs au but, décrochant ainsi leur qualification pour la phase de groupes.

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De son côté, le Club Africain a réussi à éliminer le TP Mazembe, quintuple champion d'Afrique et représentant de la République démocratique du Congo. Après une victoire 1-0 à domicile, les Clubistes ont conclu la double confrontation sur un succès cumulé de 2-1, retrouvant ainsi la phase de groupes de la compétition.

La qualification des deux clubs tunisiens figure parmi les faits marquants de ce deuxième tour préliminaire, qui a également été marqué par l'élimination des tenants du titre, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

Les tenants du titre éliminés par Wiliete SC

Mamelodi Sundowns a subi une élimination inattendue face au Wiliete SC, club angolais fondé en 2018. Après un match nul vierge à l'aller, à Lubango, les Angolais ont obtenu un nul 1-1 à Pretoria, décrochant leur qualification grâce à la règle des buts inscrits à l'extérieur.

Cette performance permet au Wiliete SC d'accéder pour la première fois à la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Malgré l'élimination des Sundowns, l'Afrique du Sud sera représentée par Orlando Pirates, qui a largement dominé le club namibien d'African Stars sur l'ensemble des deux manches, avec un succès cumulé de 5-0, dont une victoire 4-0 au match retour.

L'Égypte comptera deux représentants dans cette phase de groupes. Le Zamalek, quintuple champion d'Afrique, et Pyramids FC ont validé leur qualification respectivement face à l'APR FC du Rwanda et à El Merriekh Bentiu du Soudan du Sud.

Le MC Alger, autre ancien champion d'Afrique, a également décroché son billet après un retournement de situation face aux Nigérians de Rangers International. Le club algérien a inscrit trois buts sans en encaisser en seconde période, effaçant ainsi le retard de deux buts concédé lors du match aller.

Le Petro Atlético d'Angola a, lui aussi, réussi à combler un déficit de deux buts. Les Angolais ont battu Scottland FC du Zimbabwe 3-0 à Luanda, validant leur qualification sur un score cumulé de 3-2.

Deux représentants pour le Maroc et la Tanzanie

Le Maroc sera représenté par la Renaissance sportive de Berkane et le Maghreb de Fès. La RS Berkane a assuré sa qualification face à Star Sport Academy de Sierra Leone, avec une victoire cumulée de 3-0. Le Maghreb de Fès a, pour sa part, arraché une victoire spectaculaire dans les dernières minutes face à l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire (2-1), s'imposant 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres.

La Tanzanie comptera également deux représentants, Simba SC et Young Africans, qui ont signé deux des qualifications les plus nettes sur l'ensemble des deux manches.

Le club soudanais d'Al-Hilal Omdurman a validé son billet en dominant Sidama Bunna d'Éthiopie sur le score cumulé de 4-0. Le Cameroun sera représenté par Colombe Sportive, qui a éliminé Teungueth FC du Sénégal sur le score cumulé de 3-0.

Le FC Nouadhibou de Mauritanie a renversé la situation après sa défaite à l'aller face au FC San Pedro de Côte d'Ivoire. Grâce à une victoire cumulée de 3-2, le club mauritanien retrouvera la phase de groupes pour la deuxième fois de son histoire.

Le Horoya AC de Guinée complète la liste des qualifiés après avoir éliminé Al Merriekh du Soudan aux tirs au but, à l'issue d'une double confrontation conclue sur un score cumulé de 1-1.

Un tirage au sort déterminant avant le début de la phase de groupes

Les 16 clubs qualifiés seront répartis en quatre groupes de quatre équipes. À l'issue de cette phase, les deux premiers de chaque groupe accéderont aux quarts de finale.

Pour les deux représentants tunisiens, le tirage au sort de mercredi constituera une étape déterminante dans la préparation de la suite de la compétition. L'Espérance, habituée aux phases avancées de la compétition continentale, et le Club Africain, de retour à ce stade après avoir éliminé le TP Mazembe, connaîtront leurs adversaires pour la phase de groupes.

L'enjeu est également financier : le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF TotalEnergies 2026-2027 recevra une prime de 6 millions de dollars, selon la CAF.

Les 16 clubs qualifiés pour la phase de groupes