Tunisie: Ballon d'Or - Ce soir, Londres accueille une 70e édition historique

Tous les regards se tournent ce lundi soir vers Londres, théâtre de la cérémonie du Ballon d'Or. Pour sa 70e édition, la prestigieuse récompense individuelle décernée par France Football s'expatrie pour la toute première fois au Royaume-Uni, un clin d'oeil symbolique aux racines du football. La course au trophée masculin s'annonce particulièrement ouverte pour succéder au Français Ousmane Dembélé, dernier lauréat en date. Parmi les grands favoris figurent le Français Kylian Mbappé, l'Espagnol Lamine Yamal et l'Anglais Harry Kane.

Sur le plan comptable, Harry Kane impressionne. L'attaquant de 33 ans affiche un bilan vertigineux de 61 buts avec le Bayern Munich -- demi-finaliste de la Ligue des champions -- portant son total à 73 réalisations en incluant la sélection anglaise, troisième de la Coupe du monde 2026. S'il affirme tenter de détacher son esprit de cette course au trophée, sa posture contraste avec la détermination affichée par ses jeunes rivaux.

Du haut de ses 19 ans, Lamine Yamal ne cache pas ses ambitions : « Je pense sincèrement mériter le trophée cette année au vu de mes titres, la Liga et la Coupe du monde. Selon moi, Mbappé et moi sommes les deux meilleurs joueurs du monde, c'est une évidence pour quiconque suit le football. »

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Kylian Mbappé (27 ans), malgré une saison sans titre collectif majeur, s'appuie sur une domination individuelle écrasante : meilleur buteur du championnat espagnol (25 buts) et de la Ligue des champions (15 buts), il est également devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 22 réalisations au total, dont 10 lors de l'édition 2026. « J'ai terminé meilleur buteur des plus grandes compétitions. Je pense que cela peut jouer en ma faveur et j'aborde cette soirée avec beaucoup de positivisme », a confié l'attaquant tricolore.

Le Ballon d'Or est attribué par un jury international de journalistes représentant les 100 premières nations du classement FIFA chez les hommes (et les 50 premières chez les femmes). Les critères d'évaluation privilégient, par ordre d'importance : les performances individuelles et le caractère décisif du joueur, les résultats collectifs et le palmarès, puis la classe et le fair-play.

Parmi les 30 nommés figurent également le capitaine espagnol champion du monde Rodri, son compatriote Fabián Ruiz, l'ailier géorgien du PSG Khvicha Kvaratskhelia, l'octuple vainqueur Lionel Messi, ainsi que l'international français Michael Olise, auteur de 22 buts et 31 passes décisives avec le Bayern Munich la saison dernière.

Un trône vacant chez les femmes et une distinction inédite

Le suspense est tout aussi intense du côté du Ballon d'Or féminin. Éloignée des terrains une grande partie de la saison 2025-2026 en raison de blessures, la tenante du titre Aitana Bonmatí est hors course. Sa compatriote Alexia Putellas, sacrée en 2021 et 2022, vise un troisième couronnement. Désormais joueuse du London City Lionesses, l'ancienne star du FC Barcelone devra devancer ses ex-coéquipières Ewa Pajor et Claudia Pina, ainsi que la Milieu haïtienne de Lyon Melchie Dumornay et l'attaquante jamaïcaine de Manchester City Khadija Shaw.

Présentée notamment par Thierry Henry, la soirée verra la remise des trophées habituels (meilleur entraîneur, meilleur jeune, meilleur gardien). Enfin, une grande nouveauté marquera cette 70e édition : l'attribution du « Ballon d'Or du plus grand joueur de l'histoire », soumis au vote du public en ligne et réservé aux anciennes légendes ayant remporté le trophée au moins deux fois.

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