Angola: João Lourenço félicite Lula da Silva pour sa réélection

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, a adressé lundi ses félicitations à son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, à la suite de sa réélection à la présidence de la République, à l'issue du second tour de l'élection présidentielle organisé dimanche.

Dans un message de félicitations rendu public par les services de presse de la Présidence de la République, João Lourenço estime que cette victoire traduit la volonté démocratiquement exprimée par le peuple brésilien, qui a opté pour la continuité de politiques axées sur la satisfaction de ses intérêts fondamentaux, ainsi que pour la préservation du rôle actif du Brésil sur la scène internationale.

Le Chef de l'État angolais s'est dit confiant quant à l'approfondissement des relations de coopération entre l'Angola et le Brésil au cours du nouveau mandat de Lula da Silva. Cette dynamique devrait contribuer à la réalisation des objectifs définis dans le cadre bilatéral, au renforcement des économies respectives des deux pays et à la promotion de la prospérité de leurs peuples.

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Dans son message, João Lourenço a souhaité à son homologue brésilien plein succès dans l'accomplissement de la mission que l'électorat lui a de nouveau confiée, ainsi que santé et bien-être pour relever les défis inhérents à son nouveau mandat.

Candidat du Parti des travailleurs (PT), Luiz Inácio Lula da Silva a remporté le second tour de l'élection présidentielle brésilienne avec 64 256 232 voix, soit 51,79 % des suffrages valablement exprimés, contre 59 826 041 voix, correspondant à 48,21 %, obtenues par le sénateur Flávio Bolsonaro, candidat du Parti libéral (PL), selon les résultats annoncés par le Tribunal supérieur électoral du Brésil.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et le Brésil ont été établies en 1975, année de l'indépendance angolaise, reconnue par le Brésil le 11 novembre de la même année.

En 2010, les deux pays ont élevé leur coopération au rang de partenariat stratégique, dans le but d'approfondir le dialogue politique et de développer leurs relations économiques, commerciales, techniques et scientifiques.

La coopération bilatérale couvre plusieurs domaines, notamment l'agriculture, la santé, l'éducation, l'énergie, la défense, la sécurité publique, la formation professionnelle, les sciences et les technologies. Elle englobe également des initiatives d'échanges institutionnels et de renforcement des capacités des cadres.

En août 2023, lors de la visite d'État de Lula da Silva en Angola, les deux pays ont signé sept accords et instruments de coopération dans des secteurs tels que le tourisme, la santé, l'agriculture, l'éducation et le soutien aux micros, petites et moyennes entreprises, dans le cadre des efforts visant à dynamiser leurs relations bilatérales.

En mai 2025, João Lourenço a effectué une visite d'État au Brésil, à l'occasion des célébrations du cinquantième anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

L'Angola et le Brésil défendent également des positions convergentes sur plusieurs questions inscrites à l'ordre du jour international, notamment la défense du multilatéralisme, le renforcement de la coopération entre les pays en développement et la promotion d'une représentation accrue de l'Afrique au sein des institutions internationales.