Angola: La réhabilitation de l'EN 230 réduit le temps de trajet entre Luanda et Ndalatando

Luanda — Les travaux d'élargissement et de réhabilitation de la route nationale 230 (EN-230), sur le tronçon Catete-Ndalatando, ont contribué à améliorer la circulation et à réduire le temps de trajet, ce qui profite au transport de passagers et à l'acheminement des marchandises.

Les travaux sont achevés à près de 100 %.

Une visite effectuée par l'ANGOP sur ce tronçon a permis de constater l'avancement des travaux, réalisés par trois entreprises de génie civil, avec une main-d'oeuvre majoritairement nationale.

Les interventions couvrent différentes phases de la construction de la chaussée, de la plateforme à la couche de roulement, en passant par la sous-couche et la couche de base, dans le but d'améliorer les conditions de circulation, de renforcer la sécurité routière et de faciliter la mobilité des personnes et des marchandises.

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Sur cette route, les véhicules légers et lourds, dont beaucoup sont chargés de produits agricoles et d'autres biens essentiels, circulent plus librement, ce qui favorise les échanges commerciaux entre les provinces du nord et de l'est du pays.

L'un des effets les plus visibles des travaux est la réduction du temps de trajet entre Luanda et Ndalatando, via Maria Teresa.

Le trajet, qui durait auparavant cinq à six heures, peut désormais être effectué en trois heures environ, selon les témoignages d'usagers interrogés par l'ANGOP.

Le chauffeur routier José Miguel, qui empruntait l'axe Maria Teresa-Luanda, a estimé que les travaux avaient considérablement amélioré l'état de la route et les conditions de circulation.

Selon lui, ces travaux profitent non seulement aux communautés riveraines, mais aussi aux conducteurs, en facilitant le transport de passagers et de marchandises et en réduisant le temps de trajet.

Compte tenu de ces améliorations, il a exhorté les conducteurs à adopter une conduite prudente afin d'éviter les accidents et autres situations mettant en danger la sécurité routière.

De son côté, le chauffeur de taxi Fernandes de Almeida a salué les travaux en cours, notamment la réduction du temps de trajet.

« L'État rationalise les travaux, qui sont bien menés et portent leurs fruits », a-t-il déclaré.

La route nationale EN-230 est l'un des principaux axes routiers du pays. Elle relie Luanda à l'est de l'Angola, jusqu'à la région de Chiluage dans la province de Lunda Sul, sur environ 1 100 kilomètres.

La réhabilitation et l'élargissement de cette route revêtent une importance stratégique pour la liaison entre Luanda, Cuanza-Norte, Malanje et les provinces de l'est. Ils contribuent à l'intégration territoriale, au dynamisme des échanges commerciaux et au développement économique des régions concernées.

L'achèvement des travaux et l'entretien régulier de la route seront essentiels pour garantir de meilleures conditions de circulation, une sécurité routière accrue et des avantages durables pour les usagers et les communautés locales.