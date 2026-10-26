Afrique: Football - Le Kabuscorp éliminé de la Coupe de la CAF

25 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Kabuscorp de Palanca a été éliminé de la Coupe de la Confédération de la Confédération africaine de football (CAF), après sa défaite, dimanche à Kinshasa, face à l'AS Maniema Union de la République démocratique du Congo (RDC), sur le score de 4 buts à 1, lors du match retour du dernier tour préliminaire.

Le club angolais quitte ainsi la compétition sur un score cumulé de 2 à 8, après avoir concédé une défaite sur le même score à l'aller, au stade du 11-Novembre, à Luanda.

L'Angola sera représenté dans cette compétition par le Primeiro d'Agosto, qui a éliminé le DC Virunga, également de la RDC, en remportant les deux manches sur les scores respectifs de 2 à 1 et de 1 à 0.

En Ligue des champions de la CAF, le football angolais comptera toutefois deux représentants en phase de groupes : le Petro de Luanda et le Wiliete de Benguela.

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