Angola: L'ANGOP et la Radio Huambo organisent une campagne d'actualisation du registre électoral

Huambo — La délégation provinciale de l'ANGOP et la station provinciale du Groupe Radio nationale d'Angola (RNA), à Huambo, ont organisé, dimanche, une campagne d'actualisation de l'enregistrement électoral d'office et de vérification de l'existence physique des citoyens (preuve de vie), dans le but de renforcer la citoyenneté.

L'initiative s'est déroulée dans les locaux de la délégation provinciale de l'ANGOP, situés sur l'avenue du 21e anniversaire de l'indépendance (anciennement rue du 5-Octobre). Elle a été menée dans le cadre d'une émission de la station provinciale de la Radio nationale d'Angola consacrée aux 51 ans d'existence de l'ANGOP, seule agence de presse du pays, dont l'anniversaire sera célébré le 30 octobre.

Soutenue par le Bureau des registres et de la modernisation administrative du gouvernement provincial de Huambo, cette campagne a permis aux citoyens d'effectuer leur preuve de vie. Les participants ont également été invités à encourager leurs proches et leurs amis à prendre part à cette démarche, afin de garantir leur participation aux élections générales de 2027.

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Après avoir accompli cette formalité, le citoyen angolais Nelson Jamba a exhorté ses compatriotes à accorder toute l'importance nécessaire à cette procédure, soulignant les exigences de fiabilité, d'exhaustivité et de transparence qui doivent la caractériser.

De son côté, José Gime, qui a également actualisé ses données, a indiqué que la procédure était simple et rapide, précisant qu'il lui avait fallu à peine deux minutes pour la mener à bien.

Il a estimé que cette campagne constituait un exercice de consolidation de la citoyenneté. À cet égard, il a affirmé se sentir désormais prêt à exercer son droit de vote, qu'il considère comme l'un des piliers fondamentaux de toute société démocratique et un droit qui s'accompagne de responsabilités pour chaque citoyen.

Pour sa part, le citoyen Manuel Uránio a souligné l'importance d'une mobilisation active des Églises, des organisations de la société civile, des autorités traditionnelles et de l'ensemble des citoyens angolais, afin que personne ne soit exclu du processus électoral à l'approche des élections générales de 2027.