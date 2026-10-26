Angola: L'Exécutif angolais réaffirme son engagement à faire des ressources minérales un moteur d'industrialisation

Luanda — Le directeur national des ressources minérales, Paulo Tanganha, a souligné ce lundi, à Luanda, la détermination l'Exécutif angolais à faire du secteur extractif un véritable moteur d'industrialisation et de diversification de l'économie.

S'exprimant lors de l'ouverture de l'atelier sur l'exploitation minière durable, placé sous le thème « Extraire de la valeur, protéger l'avenir », il a insisté sur le fait que l'Exécutif entend progressivement dépasser le simple rôle de fournisseur de matières premières non transformées.

Selon le responsable, les objectifs du Gouvernement pour ce secteur sont en parfaite adéquation avec les orientations du Plan de développement national (PDN 2023-2027), du Plan sectoriel du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, et de la Stratégie à long terme Angola 2050.

« L'avenir du secteur minier angolais ne dépendra pas uniquement de la quantité de ressources que nous parviendrons à extraire, mais surtout de notre capacité à transformer ces ressources en bénéfices durables pour l'économie et la société », a-t-il déclaré.

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Pour concrétiser la vision de l'Exécutif, il a souligné cinq priorités fondamentales qui devraient guider l'action de tous les opérateurs du pays : la gouvernance et la transparence, en mettant l'accent sur le renforcement des mécanismes d'autorisation, la supervision et le contrôle rigoureux du respect des obligations contractuelles des exploitants miniers.

Paulo Tanganha a également évoqué la protection de l'environnement, pour une utilisation efficace des ressources en eau et en énergie, une gestion responsable des déchets, la préservation de la biodiversité et la réhabilitation des zones affectées par l'exploitation minière, le contenu local et les chaînes de valeur, afin de promouvoir l'industrialisation et la transformation locale, et de créer de réelles opportunités pour les entreprises et les professionnels angolais.

Il a ajouté la responsabilité sociale, pour garantir un impact direct et positif sur la vie des communautés locales grâce à l'emploi, la formation professionnelle et les infrastructures sociales, ainsi que le capital humain et la sécurité opérationnelle, pour la qualification du personnel national, l'innovation technologique et le respect des normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité au travail.

Le directeur a souligné que le développement durable ne saurait se réduire à une simple obligation légale ou à un formalisme institutionnel, mais constituer un principe directeur qui imprègne toutes les phases de l'activité extractive, de la prospection à la fermeture définitive des gisements.

« Les ressources minérales sont limitées, mais les connaissances, les compétences, les infrastructures et les opportunités qui en découlent peuvent constituer un héritage pour les générations futures », a-t-il insisté.

De son côté, le président du conseil d'administration de la Société nationale de prospection, d'exploration, de taille et de commercialisation des diamants d'Angola (ENDIAMA), José Manuel Ganga Júnior, a réaffirmé la nécessité de consolider une culture de responsabilité et d'adopter rigoureusement de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le secteur diamantaire national.

Il a souligné que cette initiative vise à responsabiliser tous les acteurs de la chaîne extractive et à inciter les sociétés minières et les exploitants à prendre des engagements concrets pour se conformer à la législation en vigueur.

Selon le directeur, l'activité extractive doit demeurer économiquement viable, tout en assurant la protection des écosystèmes et en contribuant directement au développement durable des régions où les projets sont implantés.

« Améliorer la performance environnementale et les conditions d'hygiène, de santé et de sécurité au travail exige des indicateurs mesurables, un suivi régulier et l'application de mesures préventives et correctives », a-t-il souligné.

L'atelier, organisé en partenariat avec l'Institut des projets industriels (INPROITEC), a réuni des experts et des opérateurs du secteur afin d'échanger sur les enjeux et les perspectives d'une industrie diamantaire respectueuse de l'environnement.

L'événement a été l'occasion de présenter officiellement le Rapport d'étude sur la biodiversité, un outil stratégique visant à approfondir les connaissances sur les écosystèmes des zones minières et à favoriser l'adoption de mesures de conservation, de prévention et d'atténuation des impacts environnementaux.