Angola: Girabola - La huitième journée se poursuit mardi avec deux rencontres

26 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN, VC et BS

Luanda — La huitième journée du championnat angolais de football, le Girabola 2026-2027, se poursuivra mardi avec deux rencontres au programme : FC Bravos de Maquis - Petro de Luanda, au stade Mundunduleno, dans la province de Moxico, et Recreativo de Caála - Primeiro d'Agosto, au stade Daniel Lutucuta, à Huambo.

La première affiche opposera le troisième au quatrième du classement, les deux formations comptant chacune 14 points. La seconde mettra aux prises le Primeiro de Agosto, cinquième avec 14 points, et le Recreativo de Caála, douzième avec six points.

Ces deux rencontres, initialement prévues durant le week-end, ont été reportées en raison de la participation de Petro de Luanda et de Primeiro d'Agosto aux compétitions de la CAF.

Mercredi, le Wiliete de Benguela affrontera le São Salvador de Zaire au stade d'Ombaka. La huitième journée s'achèvera le 4 novembre avec la rencontre entre le FC de Cabinda et le Kabuscorp do Palanca.

Au classement général, le Wiliete de Benguela occupe la première place avec 16 points, à égalité avec le Desportivo de Huíla, deuxième. L'Académica de Lobito ferme la marche à la 16e place, avec trois points.

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