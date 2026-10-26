Angola: Basketball - Résultats et classement du championnat national masculin

Luanda — Voici les résultats et le classement du championnat national angolais de basket-ball senior masculin, à l'issue de la première journée de la compétition.
Résultats de la première journée
Petro de Luanda - Clube Amigos do Basquetebol de Benguela (CAB): 120-57
Interclube - Genesis Sport Clube: 97-83
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Primeiro de Agosto - Clube de Formação Desportiva Kwanza (CFD Kwanza) : 124-48
Sporting de Luanda - Casa Pessoal do Porto do Lobito (CPPL): 75-78
Núcleo de Basquetebol do Maculusso - Ferroviário de Angola: 73-82
ASA - Vila Clotilde: 77-92
Akiras Academy - Clube Desportivo Cidade do Kilamba (CDC Kilamba) : 72-76
À l'issue de cette journée inaugurale, sept équipes totalisent deux points et occupent les premières places du classement. Le Primeiro d'Agosto se distingue grâce à la meilleure différence de points, avec un solde positif de 76 points entre les paniers inscrits et ceux encaissés.
Classement général
1º Primeiro d'Agosto 2 points
2º Petro de Luanda 2
3º Vila Clotilde 2
4º Interclube 2
5º Ferroviário 2
6º CDC Kilamba 2
7º CPPL 2
8º Sporting de Luanda 1
9º Akiras Academy 1
10º Núcleo de Maculusso 1
11º Genesis Clube 1
12º ASA 1
13º CAB de Benguela 1
14º CFD Kwanza 1.