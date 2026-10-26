Angola: Basketball - Résultats et classement du championnat national masculin

26 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VC et BS

Luanda — Voici les résultats et le classement du championnat national angolais de basket-ball senior masculin, à l'issue de la première journée de la compétition.

Résultats de la première journée

Petro de Luanda - Clube Amigos do Basquetebol de Benguela (CAB): 120-57

Interclube - Genesis Sport Clube: 97-83

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Primeiro de Agosto - Clube de Formação Desportiva Kwanza (CFD Kwanza) : 124-48

Sporting de Luanda - Casa Pessoal do Porto do Lobito (CPPL): 75-78

Núcleo de Basquetebol do Maculusso - Ferroviário de Angola: 73-82

ASA - Vila Clotilde: 77-92

Akiras Academy - Clube Desportivo Cidade do Kilamba (CDC Kilamba) : 72-76

À l'issue de cette journée inaugurale, sept équipes totalisent deux points et occupent les premières places du classement. Le Primeiro d'Agosto se distingue grâce à la meilleure différence de points, avec un solde positif de 76 points entre les paniers inscrits et ceux encaissés.

Classement général

1º Primeiro d'Agosto 2 points

2º Petro de Luanda 2

3º Vila Clotilde 2

4º Interclube 2

5º Ferroviário 2

6º CDC Kilamba 2

7º CPPL 2

8º Sporting de Luanda 1

9º Akiras Academy 1

10º Núcleo de Maculusso 1

11º Genesis Clube 1

12º ASA 1

13º CAB de Benguela 1

14º CFD Kwanza 1.

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