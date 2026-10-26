Angola: Girabola - Le Desportivo de Lunda-Sul s'impose face à l'Interclube à Dundo

25 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NC, VC et BS

Dundo — Le Desportivo da Lunda-Sul a battu l'Interclube sur le score de 3 buts à 1, dimanche, lors de la 8e journée du championnat national de football, le Girabola 2026-2027. La rencontre s'est disputée au stade Sagrada Esperança, à Dundo, dans la province de Lunda-Norte, où le Desportivo de Lunda-Sul évoluait à domicile.

L'Interclube a ouvert le score à la 32e minute grâce à Boiado. Servi par Jonathan dans l'axe, l'attaquant a décoché une frappe qui n'a laissé aucune chance au gardien de but Kakusso.

Après cette ouverture du score, l'équipe visiteuse a intensifié son jeu dans l'espoir de creuser l'écart. Le Desportivo de Lunda-Sul a alors été contraint de replier son bloc défensif pour contenir les offensives adverses, tout en cherchant à exploiter les contre-attaques afin de revenir au score. La première période s'est achevée sur cet avantage de l'Interclube (1-0).

Au retour des vestiaires, la formation de Lunda a affiché davantage de détermination et sont parvenus à égaliser dès la 48e minute, par l'intermédiaire de Jepson.

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Revigorés par cette égalisation, les locaux ont amélioré leur organisation tactique et pris progressivement le contrôle de la rencontre.

À la 50e minute, Mussá a donné l'avantage au Desportivo de Lunda-Sul (2-1) grâce à une frappe lointaine qui a surpris le gardien de l'Interclube.

Jack a définitivement scellé la victoire des locaux dans le temps additionnel, à la 90e+3 minute, en reprenant une passe décisive de Magrinho pour porter le score à 3-1.

Grâce à cette victoire, le Desportivo de Lunda-Sul occupe la huitième place du classement avec 10 points. L'Interclube, qui conserve ses 13 points, recule de la cinquième à la sixième position.

Le championnat est actuellement dominé par le Wiliete de Benguela, qui totalise 16 points.

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