Angola: 21 morts et 72 blessés dans 141 incidents durant le week-end

Luanda — Vingt et une personnes ont perdu la vie et 72 autres ont été blessées à travers l'Angola au cours du week-end, à la suite de 141 incidents enregistrés par le Service de protection civile et des pompiers (SPCB).

Selon le bilan des dernières 72 heures, transmis lundi à l'ANGOP, le nombre de décès a diminué de neuf et celui des blessés de 24, tandis que le nombre d'incidents a progressé de six par rapport à la période correspondante précédente.

Sur les 21 décès recensés, huit seraient imputables à des noyades, sept à des accidents de la circulation, trois à de possibles suicides par pendaison et deux à des brûlures consécutives à des incendies. La cause du dernier décès reste indéterminée.

Concernant les blessés, le rapport fait état de 42 victimes d'accidents de la circulation, de 16 personnes touchées à la suite des pluies et de six blessés lors d'agressions physiques. Deux personnes ont été victimes d'attaques de chiens et deux autres de chutes accidentelles. Les autres cas se répartissent entre des brûlures provoquées par un incendie, des piqûres d'abeilles et un accident du travail, avec une victime pour chacune de ces catégories.

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Le SPCB précise enfin avoir mobilisé, durant la période considérée, 2.489 pompiers et 93 moyens techniques, comprenant notamment des équipements de lutte contre les incendies, des moyens de sauvetage terrestre et aquatique, des ambulances ainsi que des embarcations.