Angola: Girabola - Alexandre Santos s'attend à un match difficile face au Bravos do Maquis

Luanda — L'entraîneur du Petro de Luanda, Alexandre Santos, s'attend à une rencontre difficile face au FC Bravos do Maquis, mardi, au stade Mundunduleno, dans la province de Moxico, en raison notamment de la bonne organisation de son adversaire.

Comptant pour la 8e journée du championnat national de football, le Girabola 2026-2027, le match débutera à 15 heures dans la ville de Luena.

Lors d'une conférence de presse, le technicien a décrit le Bravos do Maquis comme une équipe encore peu exposée, bien organisée tant sur le plan offensif que défensif et dotée de joueurs de qualité à tous les postes.

Selon Alexandre Santos, le Petro de Luanda entend imposer son potentiel offensif et maîtriser le déroulement de la rencontre, avec pour objectif de repartir avec les trois points.

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Il a souligné que ses joueurs poursuivaient leur adaptation à sa philosophie de jeu, quelles que soient les circonstances susceptibles de survenir au cours du match.

Évoquant les options dont il dispose en attaque, l'entraîneur a mis en avant les qualités des avant-centres Tiago Reis, Tiago Azulão, Depú et Lucas João. Il a toutefois précisé que, malgré le potentiel reconnu de chacun, il n'était pas toujours possible de les aligner tous simultanément.

De son côté, le défenseur central Ruben a affirmé que l'équipe travaillait avec détermination en vue de s'imposer à Luena. Il a également souligné l'engagement des joueurs dans l'assimilation des principes de jeu prônés par Alexandre Santos.

Le défenseur a enfin insisté sur l'importance de la rigueur, du dévouement et de l'engagement collectif à chaque rencontre, afin de prolonger la dynamique de victoires du club en championnat.

Champion en titre du Girabola, le Petro de Luanda occupe actuellement la troisième place du classement, avec 14 points, à égalité avec le FC Bravos de Maquis, quatrième.