Angola: La Tanzanie prévoit de rouvrir son ambassade à Luanda en 2027

Luanda — La Tanzanie prévoit de rouvrir son ambassade en Angola d'ici le second semestre 2027, afin de renforcer les relations politiques et diplomatiques et de dynamiser la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Selon un communiqué du ministère des Relations Extérieures (MIREX), cette perspective a été récemment abordée à Luanda lors d'une rencontre entre le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, et le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération pour l'Afrique de l'Est, Mahmoud Thabit Kombo.

Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont également examiné les possibilités de relier la Tanzanie au Corridor de Lobito, une infrastructure stratégique de transport et de logistique susceptible de faciliter le commerce régional et l'accès aux marchés internationaux.

Les perspectives de coopération dans le domaine des ressources minérales figuraient également à l'ordre du jour, compte tenu de l'intérêt commun à approfondir les relations économiques.

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À cette occasion, Mahmoud Thabit Kombo a salué les efforts du Président de la République, João Lourenço, en faveur de la paix et de la réconciliation sur le continent africain, en sa qualité de Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique.

Cette rencontre s'est tenue en marge de la quatrième Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de paix et de non-violence, qui s'est déroulée les 22 et 23 octobre au Palais des conventions de Luanda.

L'ambassade de Tanzanie à Luanda a fermé ses portes dans les années 1990 en raison de restrictions budgétaires qui ont contraint le gouvernement tanzanien à réduire son réseau de représentations diplomatiques à l'étranger.

L'intention de rétablir la mission diplomatique a été réannoncée en 2024, avec une ouverture prévue en 2025.

Des discussions tenues en octobre 2026 ont permis de réexaminer la question, laissant entrevoir la réalisation de cet objectif au cours du second semestre 2027.

L'Angola et la Tanzanie entretiennent des liens historiques d'amitié et de solidarité, forgés lors des luttes de libération nationale en Afrique.

La réouverture de l'ambassade pourrait faciliter le dialogue institutionnel, les contacts entre les secteurs d'activité et l'identification de nouvelles opportunités de coopération bilatérale.