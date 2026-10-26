Angola: Plus de quatre mille plants de café en phase d'adaptation à Cafu

Ondjiva — Plus de quatre mille plants de café robusta, plantés à titre expérimental en 2025 dans les Écoles de terrain agricoles (ECA), sont en phase d'adaptation le long du périmètre irrigué du canal de Cafu, afin d'évaluer les conditions propices au développement de la production dans la région.

L'information a été communiquée samedi par le directeur de la Station expérimentale de Ganda, Tchikuala José, en marge de l'exposition des produits agricoles, organisée dans le cadre du lancement de la campagne agricole 2026/2027, menée par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

Selon le directeur, les plants ont été mis en terre au Centre de services intégrés dans le but d'évaluer les conditions agro-écologiques de la région et de vérifier leur compatibilité avec les exigences de la caféiculture.

Il a indiqué que les indicateurs sont satisfaisants et qu'il est nécessaire de poursuivre les essais afin d'identifier la variété qui s'adapte le mieux aux conditions de la région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le directeur général de l'Institut de recherche agricole, João Neto, a quant à lui mis en avant l'introduction expérimentale d'une nouvelle variété de patate douce à chair rougeâtre, non encore commercialisée sur le marché national, dont la diffusion est prévue pour 2027.

Parmi les avantages de cette nouvelle variété, il a souligné sa valeur nutritionnelle, notamment sa teneur en vitamines, par rapport aux autres variétés de patate douce actuellement disponibles.

João Neto a également indiqué que, lors de l'exposition, plusieurs innovations technologiques avaient été présentées dans le domaine des semences de haricots, de sorgho, de millet et de maïs, ainsi que des variétés de tubercules à haut rendement, comme le manioc et la patate douce.

Il a également mentionné l'introduction d'agrumes, notamment d'orangers et de citronniers, ainsi que de manguiers greffés sur copeaux de bois, actuellement en phase d'essai dans les centres expérimentaux de Cafu et de Calucuve.

Il a ajouté que des essais sont également en cours avec des variétés d'herbe à éléphant et d'herbe du Guatemala, destinées à la production de pâturages et de fourrage, afin d'identifier les espèces les mieux adaptées à l'alimentation animale.

À son tour, le directeur national de l'Institut des céréales, Carlos Chipoia, a déclaré que plusieurs variétés de céréales sont disponibles pour la province de Cunene.

Il a souligné que l'institut a la responsabilité de contribuer à la production et à la distribution de ces produits à travers le pays, afin de répondre aux besoins alimentaires de la population.

Il a également mis en avant le rôle central de l'INCER dans le soutien des programmes agricoles stratégiques nationaux, grâce au développement technologique, à l'innovation expérimentale et à la promotion des techniques de production, des semences, des engrais et de la conservation des céréales.

La représentante de l'Institut de développement agricole (IDA), Maura Tavira, a indiqué que l'institut met en oeuvre un projet d'intégration de la nutrition agricole, destiné à la formation des membres des écoles pratiques d'agriculture.

Dans le cadre de cette initiative, les familles bénéficient d'une formation pratique à la transformation des produits agricoles en aliments, tels que le gâteau de manioc, les produits à base d'igname, les biscuits à la citrouille, la pulpe de tomate et les saucisses, dans le but de valoriser la production locale.

Maura Tavira a expliqué que l'un des principaux objectifs du projet est de réduire les pertes après récolte et de valoriser les produits agricoles grâce à la transformation à domicile.

Selon la responsable, 24 personnes (16 femmes et 8 hommes) ont déjà été formées dans les écoles pratiques d'agriculture de Cafu.

Sous le thème « Transformation des systèmes agricoles en systèmes agroalimentaires et accélération de l'utilisation des ressources en eau pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle », la campagne agricole 2026/2027 vise une croissance de la productivité à deux chiffres.