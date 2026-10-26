Afrique: Une Angolaise plaide pour l'intégration des femmes dans la chaîne du secteur énergétique africain

Luanda — La fondatrice de la plateforme Petro Women Talk, Teresa Augusto, a plaidé samedi, à Maputo, pour une participation accrue des femmes aux chaînes de valeur des projets structurants africains, notamment dans le secteur de l'énergie.

Selon un communiqué de presse, Teresa Augusto s'exprimait lors d'une table ronde intitulée « Contenu local et chaînes de valeur : comment intégrer les femmes aux grandes opportunités d'investissement », organisée dans le cadre du Forum économique des femmes.

Représentant Petro Women Talk, Teresa Augusto a déclaré que la participation des femmes dans le secteur ne devait pas se limiter à l'accès à l'emploi, mais devait également englober l'entrepreneuriat, la fourniture de biens et de services, la gestion, la prestation de services spécialisés et l'établissement de partenariats stratégiques.

Elle estime que les investissements importants doivent contribuer au développement des capacités des entreprises nationales par le renforcement des capacités, l'accès aux marchés, le transfert de connaissances et la création de relations commerciales durables.

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À cette occasion, la responsable a partagé l'expérience angolaise en matière de mise en oeuvre de politiques de contenu local dans le secteur de l'énergie, soulignant l'importance de créer des opportunités durables pour les entreprises et les professionnels nationaux.

Lors de sa présentation, elle a insisté sur l'importance de la coopération entre les pays africains et a affirmé que l'expérience accumulée par l'Angola pouvait aider le Mozambique à développer des solutions adaptées à sa réalité et à anticiper les défis liés à l'intégration des entreprises nationales dans les grands projets.

Elle a précisé que le contenu local ne devait pas être perçu uniquement comme une obligation contractuelle nationale, mais comme une stratégie de développement économique et de création de valeur au sein même du pays.

Elle a donc soutenu que la préparation des fournisseurs nationaux devait commencer avant le lancement de grands contrats, afin de permettre aux entreprises de développer les compétences techniques, financières, qualitatives et managériales nécessaires pour être compétitives sur le marché.

La participation de Petro Women Talk au Forum économique des femmes a également été marquée par l'intérêt manifesté par les femmes mozambicaines pour le travail accompli par cette plateforme, créée en Angola pour promouvoir le partage des connaissances et accroître la participation des femmes dans le secteur de l'énergie.

Lors de sa visite à Maputo, Teresa Augusto a également eu l'occasion de s'entretenir avec le Président du Mozambique, Daniel Chapo, un moment qui a souligné l'importance du dialogue institutionnel autour de la promotion et de l'autonomisation des femmes.

Le Forum économique des femmes a réuni environ 1 500 participants, dont plus de 500 entreprises dirigées par des femmes, des représentants gouvernementaux, des universitaires et des acteurs du secteur privé.