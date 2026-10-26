Angola: L'Expo-Chibia génère un volume d'affaires de 78 millions de kwanzas

Chibia — La septième édition de l'Expo-Chibia a généré un volume d'affaires estimé à 78 millions de kwanzas au terme de trois jours d'activités, mettant en lumière le potentiel agro-pastoral de cette municipalité.

Organisé dans le cadre des festivités marquant le 99e anniversaire de l'accession de Chibia au statut de ville, célébré le 30 du mois en cours, l'événement a réuni 94 exposants, soit 41 de plus que lors de l'édition de 2025. Le volume d'affaires enregistré a également progressé de 18 millions de kwanzas par rapport à l'année précédente.

À l'heure du bilan de cette manifestation, qui s'est achevée dimanche, l'administrateur municipal adjoint chargé des questions techniques, des infrastructures et des services communautaires de Chibia, Vandesse Girão, s'est félicité de l'augmentation du nombre de participants ainsi que de la progression du volume des transactions commerciales réalisées.

Il a souligné qu'au-delà de l'exposition de bétail et de produits agricoles, l'événement a permis de mettre en exergue les capacités de la région en matière de transformation agroalimentaire, notamment à travers la production de charcuteries, de viande salée, de confitures de coing, de légumes marinés et de boissons artisanales.

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Selon le responsable municipal, la promotion de la production locale bénéficie notamment de l'action de 136 écoles pratiques d'agriculture, mises en place dans le cadre de partenariats avec le Projet de transformation de l'agriculture familiale en Angola (MOSAP3), le Programme alimentaire mondial (PAM), ainsi que le Programme de renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Angola (FREASAN).

Pour la campagne agricole en cours, a-t-il précisé, la municipalité a déjà réceptionné plus de 20 tonnes de semences céréalières fournies par l'intermédiaire du PAM.

Dans le souci d'élargir la base productive locale, l'administration municipale procède actuellement au lotissement et à la distribution de plus de 70 hectares de terres situés dans le périmètre irrigué de Gangelas. Les parcelles attribuées sont limitées à cinq hectares par exploitant, afin de favoriser une utilisation rationnelle et efficiente des terres agricoles.

Toutefois, malgré les perspectives offertes par ce périmètre, Vandesse Girão a reconnu la persistance de difficultés d'ordre technique et infrastructurel, imputables notamment aux actes de vandalisme ayant visé les conduites d'irrigation, les groupes électrogènes et d'autres équipements indispensables au fonctionnement des installations. Les faits font actuellement l'objet d'une enquête menée par les autorités locales compétentes.

S'agissant de l'attraction des investissements privés et de l'industrialisation de la filière de transformation des fruits et légumes, l'administrateur municipal adjoint a identifié plusieurs facteurs déterminants, notamment la stabilité de l'approvisionnement en énergie électrique, la sécurité de l'accès aux ressources hydriques et la disponibilité de terrains destinés à l'implantation d'entreprises industrielles.

Placée sous le thème « 99 ans de Chibia : produire, transformer et développer grâce à la force de son peuple », la septième édition de l'Expo-Chibia a rassemblé des exposants issus de plusieurs secteurs d'activité, dont l'agriculture, l'élevage, l'exploitation et la transformation minières, le commerce, l'artisanat et la petite industrie agroalimentaire.

La municipalité de Chibia compte une population estimée à 136.328 habitants.