Tunisie: ONU 2027-2031 - Trois priorités pour transformer le modèle de développement

Le nouveau cadre de coopération entre la Tunisie et l'Organisation des Nations Unies, pour la période 2027-2031, repose sur une parfaite concordance avec les priorités stratégiques du pays, a déclaré, lundi, le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Participant à une réunion consacrée à la présentation de ce cadre et à la mobilisation des partenariats et des financements nécessaires à sa mise en oeuvre, organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, à l'Académie diplomatique internationale de Tunis, Samir Abdelhafidh a indiqué que le nouveau cadre est conçu pour confirmer la position du système onusien comme partenaire stratégique du développement économique et social du pays.

Ce dispositif qui sera prochainement signé, s'aligne étroitement sur les orientations du plan de développement national 2026-2030, qui a été élaboré pour la première fois selon une approche ascendante, a encore rappelé le ministre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce plan s'articule autour de cinq axes fondamentaux. Il s'agit du développement social équitable et inclusif (renforcement du capital humain, promotion du travail décent, autonomisation des jeunes, cohésion familiale et accès au logement), du développement territorial équilibré (capacité renforcée des territoires à dynamiser leur développement, justice sociale et résilience face aux défis climatiques) et de la modernisation du tissu économique et des infrastructures (réhabilitation des secteurs productifs, soutien aux filières d'avenir et impulsion de l'investissement via l'amélioration du climat des affaires).

Il s'agit également de la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique (gestion durable des ressources et respect du droit constitutionnel à un environnement sain) et de la modernisation institutionnelle et administrative (réformes législatives, gouvernance des entreprises publiques et amélioration de la performance administrative).

Abdelhafidh a, en outre, souligné que le nouveau cadre de coopération avec les nations unies s'inscrit dans la continuité de 7 décennies de partenariat et fait suite aux interventions menées dans des secteurs clés directement liés au quotidien des citoyens, tels que l'éducation, la santé, l'emploi, la protection sociale et l'autonomisation de la femme, tout en répondant aux enjeux environnementaux et climatiques émergents.

Plaidant pour la mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de ce cadre, le ministre a aussi souligné l'importance des partenariats multilatéraux et bilatéraux dans la concrétisation de ses orientations.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti a indiqué que les concertations entre les parties tunisiennes et onusiennes ont permis de définir trois priorités stratégiques majeures pour le nouveau cadre de coopération, à savoir le capital humain et l'inclusion sociale, la transformation économique inclusive et la création d'emplois décents ainsi que la transition écologique, la résilience et la sécurité des ressources.

Pour mettre en oeuvre ces orientations, la Tunisie préconise, selon Nafti, une mise en oeuvre intégrée afin de dépasser la fragmentation sectorielle au profit d'interventions coordonnées garantissant un impact durable.

La Tunisie appelle aussi à repenser les mécanismes de mobilisation et d'optimisation des ressources, face à un contexte international marqué par le resserrement des ressources concessionnelles et l'exacerbation des contraintes économiques et climatiques, a-t-il encore affirmé.

Nafti a, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance de l'initiative née des concertations entre les deux parties et visant à mettre en place un pôle de financement du développement, placé, sous pilotage national, en partenariat avec le système des Nations Unies. Ce pôle aura pour objectif de rapprocher les priorités nationales des opportunités de financement publiques et privées, tout en favorisant le montage de projets structurants à grande échelle.

Pour sa part, la coordonnatrice résidente des Nations unies en Tunisie, Rana Taha a réitéré l'engagement de l'ONU à renforcer la cohérence, l'efficacité et la transparence de ses programmes afin de catalyser un changement transformateur. La réussite de cette ambition repose toutefois, selon elle, sur des partenariats solides réunissant soutien politique, plaidoyer, financements et investissements collectifs.

La réunion organisée par le ministère des Affaires étrangères en présence des pays donateurs et des institutions financières internationales intervient en commémoration de la Journée des Nations Unies qui coïncide, cette année, avec le 81e anniversaire de la création de l'ONU et le 70e anniversaire de l'adhésion de la Tunisie à l'organisation.