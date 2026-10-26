Tunisie: Autoroute Bou Salem - Frontière algérienne - Ouverture du registre des oppositions pour les expropriations à Jendouba

Le gouvernorat de Jendouba a invité, ce lundi, les propriétaires des terrains agricoles concernés par les expropriations liées à la deuxième tranche du projet d'autoroute Bou Salem - frontière algérienne à consulter les listes officielles. Les personnes concernées disposent d'un délai de 60 jours à compter de la publication de l'avis pour soumettre leurs objections.

Les relevés détaillant l'emplacement des parcelles, les surfaces à exproprier et l'identité des propriétaires présumés ont été affichés dans les locaux des délégations de Fernana et Jendouba-Nord, ainsi qu'au siège du gouvernorat et à la direction régionale du Domaine de l'État et des Affaires foncières.

40 000 m² à exproprier pour relier Bou Salem à Fernana

Selon une copie du communiqué obtenue par le correspondant de l'Agence TAP, les superficies à exproprier pour ce deuxième tronçon -- reliant les limites de la délégation de Bou Salem à celle de Fernana -- s'élèvent à près de 40 000 m², répartis entre neuf propriétaires. Ce tronçon s'étend sur une longueur d'environ 40 kilomètres.

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Il précède la réalisation de l'ultime section longue de 35 km, qui reliera la délégation de Fernana à la frontière algérienne via la zone de Hammam Bourguiba (délégation d'Aïn Draham).

Cette démarche intervient après la finalisation par les ministères du Domaine de l'État et de l'Équipement des procédures de libération de l'emprise foncière pour le premier tronçon reliant Bou Salem à Jendouba-Nord.

Un maillon stratégique de l'Autoroute transmaghrébine

En Tunisie, l'axe autoroutier s'étend sur près de 780 km, reliant le poste-frontière de Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine) à Hammam Bourguiba (gouvernorat de Jendouba). Il constitue un maillon central de l'Autoroute transmaghrébine, un ouvrage d'art majeur d'environ 7 000 km devant relier Nouakchott (Mauritanie) à Tripoli (Libye) en passant par le Maroc, l'Algérie et la Tunisie.

Selon la fiche technique du projet, le coût global des deux derniers lots restant à réaliser entre la délégation de Bou Salem et les frontières algériennes est estimé à environ 2,5 milliards de dinars tunisiens.