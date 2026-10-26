Tunisie: Une femme sur quatre atteinte d'ostéoporose au pays

En Tunisie, une femme de plus de 45 ans sur quatre est touchée par l'ostéoporose, selon une étude menée en 2002. Un chiffre alarmant rappelé par le Dr Saoussen Miladi, professeure agrégée en rhumatologie à l'hôpital Mongi Slim de La Marsa.

S'exprimant au micro de Mosaïque FM en marge d'une journée de sensibilisation organisée par le service de rhumatologie du CHU Mongi Slim, la spécialiste a souligné un fait marquant : près de 80 % des personnes atteintes ignorent leur maladie. Une statistique qui met en lumière la nécessité absolue d'intensifier la sensibilisation et le dépistage précoce.

L'ostéoporose : un mal silencieux

Le Dr Miladi a qualifié l'ostéoporose de maladie silencieuse, car elle ne présente aucun symptôme manifeste lors de ses premiers stades. Elle se caractérise par une diminution progressive de la masse osseuse et une altération de la qualité des os, les rendant particulièrement fragiles et exposés aux risques de fractures.

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Quels sont les facteurs de risque ?

Les causes de l'ostéoporose se divisent en deux catégories principales.

D'une part, les facteurs non modifiables comprennent le vieillissement et les antécédents familiaux, en particulier chez les femmes après la ménopause.

D'autre part, les facteurs modifiables sur lesquels il est possible d'agir englobent le tabagisme, la carence en calcium dans l'alimentation et la sédentarité ou manque d'activité physique.

Par ailleurs, certaines maladies chroniques ainsi que la prise de médicaments spécifiques, à l'instar de la cortisone, peuvent accroître le risque de développer la pathologie. À ce titre, la spécialiste a insisté sur l'importance impérative de consulter un médecin avant toute modification ou interruption de traitement.

L'appel urgent au dépistage précoce

Face aux dangers de cette affection, le Dr Saoussen Miladi exhorte les populations à risque à consulter un médecin afin d'effectuer les examens nécessaires, notamment l'ostéodensitométrie pour la mesure de la densité minérale osseuse. Une démarche essentielle pour détecter précocement la maladie et intervenir à temps afin d'éviter ses principales complications, au premier rang desquelles figurent les fractures.