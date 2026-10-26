Tunisie: Lutte contre la rage - Plus de 750 animaux vaccinés lors d'une journée portes ouvertes à Hammamet

Plus de 750 animaux, entre chats et chiens, ont été vaccinés gratuitement contre la rage au profit de 526 propriétaires, lors d'une journée portes ouvertes organisée, dimanche, à la Place des Martyrs à Hammamet.

Cette initiative, menée par le Commissariat Régional du développement Agricole (CRDA) de Nabeul en coordination avec la municipalité de Hammamet et sous l'égide des autorités locales, vise à renforcer la prévention contre la rage, à consolider la santé animale et à protéger la santé publique.

L'organisation de cette manifestation a également bénéficié de la contribution active de jeunes volontaires de la section locale du Croissant-Rouge tunisien, qui ont prêté main-forte pour l'encadrement des citoyens et le bon déroulement de l'opération.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale gratuite de vaccination des canidés et des félins, qui se poursuit durant les mois de septembre et octobre 2026 sous le slogan « Ensemble plus forts », en coïncidence avec la Journée mondiale de lutte contre la rage.

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Pour rappel, des tentes vétérinaires mobiles ont été déployées et des journées portes ouvertes ont été organisées à travers l'ensemble des gouvernorats et délégations du pays, sous la supervision des CRDA et en étroite collaboration avec les municipalités, afin d'élargir la couverture vaccinale et de freiner la propagation de cette épizootie.