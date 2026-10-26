Tunisie: Sensibilisation contre les drogues - Concours national de la meilleure capsule vidéo pour les moins de 18 ans

Le Centre National de l'Informatique pour l'Enfant lance un concours national pour les moins de 18 ans. Les participants ont du 26 octobre au 31 décembre 2026 pour imaginer une vidéo de sensibilisation contre les risques de la drogue.

L'annonce provient du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées. Cette initiative rejoint le plan national de prévention contre les drogues. Elle garantit un environnement sûr aux enfants et renforce leur rôle dans la société.

Ce concours encourage les jeunes à utiliser les technologies modernes. Les candidats doivent exploiter l'intelligence artificielle pour créer un message fort. L'objectif consiste à informer sur les dangers de la drogue et à aider les jeunes à refuser ces produits.

La vidéo doit respecter plusieurs conditions strictes. Sa durée ne dépasse pas 60 secondes. L'enregistrement se fait en arabe littéraire ou en dialecte tunisien. L'idée doit rester originale et intégrer l'intelligence artificielle de manière responsable.

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Les candidats peuvent participer seuls ou en groupe. Les écoles, les lycées, les clubs pour enfants et les centres d'informatique acceptent d'encadrer ces projets.

Le ministère attribuera trois prix aux meilleures créations. Il prévoit aussi des récompenses spéciales pour les enfants aux besoins spécifiques.

Chaque participant envoie son dossier par courriel à l'adresse concours@cnipe.tn. La fiche d'inscription reste disponible en téléchargement sur le site officiel du centre.