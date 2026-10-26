Tunisie: Vente de crevettes dans les marchés - Toutes les variétés sont sans danger pour la santé, rassure l'association TunSea

L'association « TunSea » pour les sciences participatives a affirmé, ce dimanche, que les différentes espèces de crevettes actuellement disponibles sur les marchés tunisiens, y compris certaines espèces introduites ou exotiques, ne présentent aucun danger pour la santé humaine du seul fait de leur origine non locale. L'organisation a appelé à vérifier la véracité des informations circulant sur les réseaux sociaux avant toute diffusion.

Cette mise au point intervient dans la foulée du lancement de la saison de pêche dans le golfe de Gabès, le 16 octobre dernier. Le démarrage de la campagne s'est traduit par une forte abondance de l'offre et une baisse sensible des prix, notamment à Sfax et dans les régions du Sud, accompagnées de rumeurs quant à la provenance du produit et sa salubrité.

Dans un communiqué publié ce dimanche, l'association précise que « les rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux -- liant ces crevettes à des élevages aquacoles, à l'arrivée de navires étrangers ou à de prétendues contaminations radioactives -- ne reposent sur aucune preuve scientifique ni sur des analyses de laboratoire fiables ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

TunSea indique que la faune marine dans les eaux tunisiennes compte à la fois des espèces indigènes et des espèces exotiques acclimatées au milieu marin, à l'instar de la crevette blanche et de la crevette rose exotique. L'organisation rappelle que le statut d'« espèce exotique » désigne l'origine géographique d'une espèce hors de son habitat naturel et ne signifie nullement qu'elle soit toxique ou impropre à la consommation humaine.

L'association soulève toutefois l'importance du respect rigoureux des normes de sécurité sanitaire des aliments. S'agissant de produits de la mer hautement périssables, le maintien de la chaîne du froid demeure impératif, de la capture jusqu'à la distribution, de même que le respect des règles d'hygiène, de transport, de stockage et de contrôle vétérinaire.

Enfin, TunSea invite les consommateurs à se référer exclusivement aux données issues des autorités compétentes et des institutions scientifiques de recherche, afin d'éviter la propagation de fausses informations susceptibles de susciter des inquiétudes injustifiées.