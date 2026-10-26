Cote d'Ivoire: Soutenance de rapport de stage du BTS session de décembre 2026 - Les inscriptions prennent fin le 6 novembre

Les inscriptions pour la soutenance de rapport de stage du Brevet de technicien supérieur (Bts) session de décembre 2026, ont démarré le lundi 12 octobre et prendront fin le vendredi 6 novembre 2026. L'information a été donnée par le directeur des examens et des concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Djama Adam Mory Koné, dans un communiqué datant du 9 octobre 2026.

L'inscription se fait sur la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le dépôt du rapport de stage se fait à la poste et est composé de deux exemplaires du rapport de stage, d'une photocopie de l'attestation d'identité et d'une copie de la fiche d'inscription.

Le ministère précise que les stages effectués dans les établissements ou cabinets de formation ne sont pas validés.

En outre, la rédaction du rapport de stage doit obligatoirement respecter les consignes suivantes : police de caractère, times new roman ; taille de police, 12 ; les interlignes, 1,5 ; les rapports de stage aux contenus identiques seront invalidés.

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Il est demandé au candidat de rappeler au maître de stage que la fiche de notation imprimée lors de l'inscription sur la plateforme doit être renseignée, signée et cachetée obligatoirement sous l'invalidation de la note, et ladite fiche doit être transmise au jury le jour de la soutenance sous pli fermé.

A noter que les frais d'inscription s'élèvent à 5000 Fcfa et payables par TrésorMoney ou TrésorPay.