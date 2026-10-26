Porté par l'Agence Côte d'Ivoire Export et le Fonds de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles (Fremin), le projet « Appui à la commercialisation des produits made in Côte d'Ivoire » a été officiellement lancé, le 23 octobre, à Abidjan-Plateau.

Du diagnostic jusqu'à la première commande extérieure ! Le projet « Appui à la commercialisation des produits made in Côte d'Ivoire » ambitionne d'ouvrir le marché international aux entreprises ivoiriennes. Objectif : accroître leurs chiffres d'affaires et promouvoir le savoir-faire ivoirien. Lancé le 23 octobre, à l'hôtel Pullman d'Abidjan-Plateau, ce projet est porté par l'Agence Côte d'Ivoire soutenue par le Fonds de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles (Fremin).

Conformément à ses prérogatives, l'Agence veut aider techniquement et financièrement les entreprises ivoiriennes à concevoir des offres attractives, à trouver des débouchés et à concrétiser des opportunités commerciales au niveau international.

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Pour ce démarrage, 30 entreprises exerçant dans divers secteurs (agroalimentaire, agro-industrie et cosmétique) ont été sélectionnées à l'issue d'une « procédure rigoureuse » qui a traité une soixantaine de candidatures, comme l'a souligné le directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire Export, Dr Kaladji Fadiga.

Six marchés, dont cinq destinations africaines (Maroc, Nigeria, Sénégal/Gambie, Tunisie et RD Congo) et un marché européen (France) sont ciblés dans cette première phase qui s'étendra jusqu'à fin mai 2027 avec un financement global de 500 millions de Fcfa. L'Agence accompagnera les 30 bénéficiaires avec pour objectif une hausse durable d'au moins 20 % de leur chiffre d'affaires à l'export.

« Notre responsabilité est de permettre à nos entreprises ivoiriennes de franchir les frontières, de gagner la confiance des acheteurs et de s'inscrire durablement dans les échanges internationaux. C'est à cette ambition que répond le présent projet (...) À travers ce projet, nous entendons donner à nos entreprises les moyens de faire de la qualité ivoirienne une référence reconnue et recherchée à l'international », a déclaré Dr Kaladji Fadiga.

Représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le conseiller technique Aboubacar Ouattara a vivement salué le projet avant de rappeler la vision du gouvernement en matière de commerce international : renforcer la transformation locale et les exportations de produits à plus forte valeur ajoutée.

« Cette initiative s'inscrit dans les objectifs du Plan national de développement 2026-2030, qui prévoit de porter la contribution de l'industrie à 30 % du produit intérieur brut à l'horizon 2030. Le gouvernement vise également à faire passer la part de la Côte d'Ivoire dans les exportations mondiales de 0,085 % en 2024 à 0,175 % en 2030 », a-t-il indiqué.

Jean Gossé, directeur des partenariats stratégiques et de la mobilisation des ressources à l'Agence Côte d'Ivoire Export, a donné des détails sur la sélection des entreprises bénéficiaires. A l'en croire, elle accorde une grande place aux entreprises dirigées par des femmes, aux jeunes structures et aux sociétés implantées hors d'Abidjan.

Selon les chiffres présentés, 43 % des bénéficiaires sont des entreprises féminines, près de 40 % ont moins de cinq ans d'existence et environ 53 % sont installées à l'intérieur du pays.