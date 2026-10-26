Afrique: Recherche scientifique sur le continent - Le Pr Gordon Awandare plaide pour la qualité plutôt que la quantité

À l'ouverture du colloque scientifique de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, le vendredi 23 octobre 2026 à Adiopodoumé, le chercheur ghanéen a appelé à renforcer les infrastructures, la gouvernance scientifique et la formation pour améliorer la qualité des travaux de recherche sur le continent.

Produire moins, mais mieux. C'est l'appel lancé par le professeur Gordon Awandare aux chercheurs africains. Vice-recteur chargé des Affaires académiques et estudiantines de l'Université du Ghana et directeur-fondateur du Centre ouest-africain de recherche sur les cellules et les agents pathogènes infectieux (WACCBIP), il a animé la conférence inaugurale du colloque scientifique de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI), le vendredi 23 octobre 2026, à Adiopodoumé, dans la commune de Songon.

Placée sous le thème « Recherche, Innovation et Biotechnologie en santé », cette rencontre internationale rassemble des acteurs du monde scientifique autour des moyens de renforcer la contribution de la recherche à l'amélioration des systèmes de santé africains.

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Intitulée « De la paillasse au lit du patient : recherche, innovation et biotechnologie au service de la santé », la conférence inaugurale a mis en lumière les conditions nécessaires pour produire des connaissances scientifiques de qualité et les traduire en solutions concrètes au bénéfice des populations.

Pour le professeur Awandare, l'Afrique doit accorder davantage d'importance à la qualité de sa production scientifique qu'au seul volume de publications. « Il ne faut pas miser sur la quantité, mais avant tout sur la qualité », a-t-il insisté.

Cette exigence suppose, selon lui, de renforcer les infrastructures de recherche, d'améliorer la gouvernance des institutions scientifiques et de créer un environnement propice à l'excellence. Le conférencier a également encouragé les jeunes chercheurs à publier leurs travaux dans des revues scientifiques internationales de premier plan, afin d'accroître leur visibilité et leur contribution aux avancées scientifiques mondiales.

Former et retenir les talents africains

Au-delà de la qualité des publications, le professeur Gordon Awandare a abordé les défis de la formation aux cycles de master et de doctorat, ainsi que la fuite des cerveaux, qui prive de nombreuses institutions africaines de compétences essentielles à leur développement.

L'expérience du WACCBIP apporte, à cet égard, un éclairage intéressant. Selon les chiffres présentés par le conférencier, son institution parvient à retenir sur le continent 80 % de ses diplômés de master et 90 % de ses docteurs.

Ces résultats illustrent l'importance d'un environnement scientifique capable d'offrir aux jeunes chercheurs des perspectives de carrière, des équipements adaptés et des possibilités de collaboration. La formation de compétences de haut niveau doit ainsi aller de pair avec des conditions favorables à leur maintien dans les institutions africaines.

Mutualiser les moyens pour mieux surveiller les maladies

La nécessité de renforcer les capacités scientifiques a également été soulignée par le professeur André Offianan Touré, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Face à l'évolution des menaces sanitaires, il a plaidé pour une mutualisation des ressources technologiques et une meilleure coordination des activités de recherche.

Il a notamment proposé la mise en place d'une plateforme technologique commune consacrée à la surveillance génomique de routine.

« Pour renforcer efficacement notre système de surveillance sanitaire, il est essentiel de mettre en place une plateforme technologique commune dédiée à la surveillance génomique de routine. Elle nous permettra de mieux suivre l'évolution du paludisme, du VIH et d'autres pathologies prioritaires », a-t-il déclaré.

Cette approche vise à améliorer les capacités de détection et de suivi des agents pathogènes, tout en favorisant le partage des compétences et des équipements entre les institutions. Elle pourrait ainsi contribuer à une meilleure compréhension de l'évolution des maladies et à l'adaptation des réponses sanitaires.

Une recherche au service du développement national

Les échanges ont également porté sur la modernisation de la gouvernance scientifique, l'adaptation de la recherche aux enjeux émergents, notamment l'intelligence artificielle, et la place de la formation des jeunes chercheurs dans les stratégies de développement.

Présente aux travaux, le professeur Solange Kakou, chef du département Technique et Technologie (DTT), a salué la richesse des contributions. Elle a appelé les chercheurs à renforcer leur engagement en faveur du développement national.

« Il faut une nouvelle gouvernance, améliorer la pratique scientifique et travailler pour la Côte d'Ivoire », a-t-elle déclaré, rappelant la responsabilité des scientifiques envers la société. « Ce que nous faisons en tant que chercheurs est destiné à la nation. Nous devons le faire avec rigueur pour impacter concrètement la vie des populations. »

Au-delà des échanges scientifiques, ce colloque met en évidence un enjeu majeur pour les pays africains : faire de la recherche un levier de souveraineté sanitaire et de progrès social. La qualité des travaux, la modernisation des équipements, la formation de chercheurs qualifiés et la coopération entre institutions constituent autant de conditions pour relever les défis sanitaires.

L'ambition est de rapprocher davantage les laboratoires des besoins des populations, afin que les connaissances produites se traduisent en innovations et en solutions durables pour la santé publique.