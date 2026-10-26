Cote d'Ivoire: IST/VIH-SIDA - Les chauffeurs de woro-woro de la Riviera 9 Kilos sensibilisés aux risques de contamination

Les chauffeurs de woro-woro exerçant dans le secteur de la Riviera 9 Kilos ont bénéficié, le samedi 24 octobre 2026, d'une campagne de sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles (Ist) et le VIH-Sida. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des travaux de construction des trois échangeurs de la commune de Cocody, financés par l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica).

Prévue dans le Plan de gestion environnementale et sociale (Pges) du chantier, élaboré par le groupement STJ Joint-Venture et validé par la Mission de contrôle OC Global Ingerosec, cette activité constitue la 13e campagne de sensibilisation organisée autour du projet.

L'objectif est de sensibiliser aussi bien les acteurs impliqués dans le chantier que les populations riveraines aux risques liés aux IST et au VIH-Sida. Une attention particulière a été accordée aux chauffeurs de woro-woro, considérés comme une catégorie particulièrement exposée, mais également aux commerçantes, restauratrices et autres acteurs économiques évoluant dans le périmètre du projet.

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Pour le chef de gare de la zone, Traoré Issa, cette action mérite d'être pérennisée. Selon lui, les chauffeurs sont régulièrement confrontés à des situations à risque dans l'exercice de leur activité. Il a ainsi appelé à l'adoption de comportements responsables afin de lutter efficacement contre la propagation des IST et du VIH-Sida.

La présidente de l'Ong Ipsdh, Koudou Josiane, a pour sa part rappelé que la pandémie du VIH-Sida demeure un défi majeur de santé publique. Elle a souligné que la lutte contre cette maladie reste une priorité nationale et nécessite l'engagement de tous les acteurs de la société.

Conduite par Seri Dorgeles, responsable Qhse de l'entreprise Stj, la campagne visait à promouvoir un engagement collectif autour d'un objectif commun : réaliser les trois échangeurs de Cocody dans un environnement préservé du VIH-Sida.

Dans le même élan, Koné Noël, Qhse de Razel Bec, a insisté sur l'importance de la prévention et du dépistage précoce. « Le VIH n'est pas une condamnation à mort. Grâce à la prévention et à une prise en charge précoce, les personnes vivant avec le virus peuvent mener une vie longue et épanouie », a-t-il expliqué.

Les intervenants ont également rappelé qu'il est impossible d'identifier visuellement une personne porteuse du VIH, d'où la nécessité de recourir au dépistage. Un message fort destiné à encourager les populations à connaître leur statut sérologique et à adopter les bonnes pratiques de prévention.

Ainsi, au-delà de la construction des infrastructures routières, les promoteurs du projet entendent également contribuer à la protection de la santé des communautés vivant dans les zones concernées par les travaux.