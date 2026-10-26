Cote d'Ivoire: Bondoukou - Les étudiants mobilisés pour la salubrité de leur université

26 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La 7e édition des Samedis du service civique a réuni la communauté universitaire autour d'une opération de salubrité, le samedi 24 octobre 2026.

Balais, pelles et autres outils de nettoyage en main, les étudiants de l'Université de Bondoukou se sont mobilisés, le samedi 24 octobre 2026, pour assainir leur cadre d'étude. Cette opération, organisée dans le cadre de la 7e édition des Samedis du service civique, vise à promouvoir le civisme et la salubrité au sein de l'établissement.

À l'occasion du lancement de cette activité citoyenne, le préfet de région, André Gbangbo, a salué l'initiative de la gouvernance universitaire, mise en place depuis l'ouverture de l'établissement. Il a souligné l'importance de telles actions dans la formation des étudiants, estimant qu'elles contribuent à leur éducation autant que les enseignements dispensés dans les amphithéâtres.

Le représentant de l'État a également exhorté les étudiants à respecter le règlement intérieur de l'université. Il les a invités à s'approprier les valeurs de civisme, d'engagement, de discipline et de respect promues à travers cette initiative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le civisme au coeur de la formation

Pour sa part, le président de l'Université de Bondoukou, le professeur Djakalia Ouattara, s'est félicité de la mobilisation des étudiants. Il y voit un signe de leur engagement en faveur de la salubrité et du bien-être au sein de l'institution.

Cette 7e édition a ainsi mobilisé la communauté universitaire autour d'un objectif commun : maintenir un environnement propre, sain et agréable, propice aux études et au travail.

Initiée par la gouvernance universitaire et organisée sous la coordination du Secrétariat général, dirigé par le Dr Aboudramane Gbané, cette activité s'inscrit dans une démarche durable de promotion du civisme et de la salubrité sur le campus.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.