Cote d'Ivoire: Bondoukou - Les étudiants mobilisés pour la salubrité de leur université

La 7e édition des Samedis du service civique a réuni la communauté universitaire autour d'une opération de salubrité, le samedi 24 octobre 2026.

Balais, pelles et autres outils de nettoyage en main, les étudiants de l'Université de Bondoukou se sont mobilisés, le samedi 24 octobre 2026, pour assainir leur cadre d'étude. Cette opération, organisée dans le cadre de la 7e édition des Samedis du service civique, vise à promouvoir le civisme et la salubrité au sein de l'établissement.

À l'occasion du lancement de cette activité citoyenne, le préfet de région, André Gbangbo, a salué l'initiative de la gouvernance universitaire, mise en place depuis l'ouverture de l'établissement. Il a souligné l'importance de telles actions dans la formation des étudiants, estimant qu'elles contribuent à leur éducation autant que les enseignements dispensés dans les amphithéâtres.

Le représentant de l'État a également exhorté les étudiants à respecter le règlement intérieur de l'université. Il les a invités à s'approprier les valeurs de civisme, d'engagement, de discipline et de respect promues à travers cette initiative.

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Le civisme au coeur de la formation

Pour sa part, le président de l'Université de Bondoukou, le professeur Djakalia Ouattara, s'est félicité de la mobilisation des étudiants. Il y voit un signe de leur engagement en faveur de la salubrité et du bien-être au sein de l'institution.

Cette 7e édition a ainsi mobilisé la communauté universitaire autour d'un objectif commun : maintenir un environnement propre, sain et agréable, propice aux études et au travail.

Initiée par la gouvernance universitaire et organisée sous la coordination du Secrétariat général, dirigé par le Dr Aboudramane Gbané, cette activité s'inscrit dans une démarche durable de promotion du civisme et de la salubrité sur le campus.