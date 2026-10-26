Cote d'Ivoire: Région du Poro - Un budget de près de 9 milliards de FCFA pour accélérer le développement en 2027

Réunis le samedi 24 octobre 2026 à Korhogo, les conseillers régionaux ont adopté un budget de 8,94 milliards de FCFA pour 2027, en hausse de 23,24 % par rapport à l'exercice précédent. Le président du Conseil régional, Fidèle Sarassoro, a également salué les avancées des projets de développement et les distinctions obtenues par la région à Abidjan.

Le Conseil régional du Poro entend accélérer la transformation de son territoire. Réunis le samedi 24 octobre 2026 au centre culturel Womiengnon de Korhogo, les conseillers régionaux ont adopté le budget primitif 2027, équilibré en recettes et en dépenses à 8,949 milliards de FCFA. Ce montant représente une hausse de 23,24 % par rapport au budget primitif de 2026, qui s'élevait à 7,261 milliards de FCFA.

Cette décision majeure est intervenue lors de la troisième session ordinaire de l'année 2026, présidée par Fidèle Gboroton Sarassoro, ministre, directeur de cabinet du président de la République et président du Conseil régional du Poro.

Cette session a permis de faire le point sur les actions conduites au troisième trimestre, d'examiner la situation financière de la collectivité et de définir les orientations budgétaires pour l'année à venir.

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6,72 milliards de FCFA consacrés à l'investissement

La répartition du budget 2027 traduit la place accordée aux projets de développement. Sur l'enveloppe globale de 8,949 milliards de FCFA, 6,720 milliards sont destinés à l'investissement, contre 2,229 milliards de FCFA pour le fonctionnement.

La part réservée à l'investissement représente ainsi environ 75 % du budget. Cette orientation vise à soutenir les infrastructures et les projets susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations et de renforcer le développement socio-économique de la région.

Les conseillers régionaux ont également examiné le bilan des investissements au 30 septembre 2026. Le document fait état d'infrastructures livrées dans quatorze localités, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de l'hydraulique villageoise.

Il présente aussi les chantiers en cours d'exécution ou en phase de finalisation. L'enjeu est désormais de poursuivre les travaux engagés et de veiller à leur achèvement dans les conditions prévues.

Un taux global de recouvrement de 78,63 %

Au cours de cette session, les conseillers ont également examiné l'état d'exécution du budget modificatif de 2026 à la fin du troisième trimestre.

Au titre du fonctionnement, sur des recettes prévisionnelles de 2,020 milliards de FCFA, les recouvrements ont atteint 1,570 milliard de FCFA, soit un taux de 77,73 %. Les dépenses mandatées s'élèvent à 943,978 millions de FCFA, correspondant à 46,71 % des prévisions.

Pour les investissements, les recettes recouvrées se chiffrent à 2,701 milliards de FCFA, sur des prévisions de 3,412 milliards, soit un taux de recouvrement de 79,17 %. Les dépenses mandatées atteignent, quant à elles, 820,776 millions de FCFA, soit 24,05 % des prévisions.

Au total, les recettes recouvrées s'établissent à 4,272 milliards de FCFA, pour un taux global de recouvrement de 78,63 %. Les dépenses mandatées atteignent 1,764 milliard de FCFA, soit 32,48 % des prévisions budgétaires.

Ces données mettent en évidence un enjeu important pour la collectivité : améliorer le rythme d'exécution des dépenses, particulièrement celles consacrées aux investissements, afin de traduire les ressources mobilisées en réalisations concrètes au profit des populations.

Dans cette perspective, les conseillers régionaux ont adopté des mécanismes visant à améliorer les recettes propres de la région, notamment à travers une dynamisation de la politique de recouvrement des taxes.

Le Poro récompensé sur la scène nationale

Au-delà des questions budgétaires, Fidèle Sarassoro a dressé un bilan positif de la participation du Conseil régional aux salons d'exposition organisés à Abidjan, notamment le Salon CONNECT Côte d'Ivoire et le Salon des Collectivités territoriales.

La région du Poro y a remporté deux distinctions : le troisième prix de la région préférée des Ivoiriens, sur un ensemble de 31 régions, et le prix du meilleur stand.

Ces récompenses constituent, selon le bilan présenté, une reconnaissance des efforts de valorisation du potentiel régional. Elles offrent également une occasion de mieux faire connaître les atouts économiques, culturels et touristiques du Poro auprès du public et des partenaires.

Le président du Conseil régional a salué ces résultats, tout en réaffirmant la volonté de poursuivre les actions engagées pour le développement du territoire.

La solidarité également au coeur des préoccupations

La lutte contre le cancer du sein a également figuré parmi les initiatives mises en avant au cours de cette journée. Fidèle Sarassoro a notamment salué l'engagement de la Fondation Les Héritières de Jeanne, à travers son initiative « Jeune Rose », destinée à sensibiliser les populations à cette maladie.

La cérémonie consacrée à cette campagne s'est tenue le même samedi 24 octobre, dans la grande salle de conférence de l'hôtel Iris Mont Korhogo, sous la présidence du président du Conseil régional.

Cette initiative rappelle l'importance de compléter les investissements matériels par des actions de sensibilisation et de prévention en faveur des populations.

À travers cette troisième session ordinaire de 2026, le Conseil régional du Poro a ainsi posé les bases budgétaires de son action pour l'année 2027. L'augmentation de l'enveloppe financière, la priorité accordée aux investissements et la volonté d'améliorer les recettes propres constituent les principaux leviers annoncés pour poursuivre le développement de la région.

Le défi sera désormais de transformer ces orientations en réalisations mesurables, au bénéfice des habitants des différentes localités du Poro.