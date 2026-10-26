Cote d'Ivoire: Korhogo - Le Remedes achève sa caravane nationale avec 25 000 kits distribués

Le Réseau mondial des experts du développement économique et social (Remedes) a clôturé, les 22 et 23 octobre 2026, sa caravane de distribution de kits scolaires dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cette opération, organisée dans le cadre de la rentrée scolaire 2026-2027, a notamment fait étape à Botro avant de s'achever à Korhogo, village natal du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

À l'Epp Takra-Mangouakro de Botro, élèves, enseignants et parents ont salué cette action de solidarité. Le directeur adjoint de l'établissement, N'Guessan Kouadio Patrice, a estimé que cette initiative apporte un soulagement aux familles et aux élèves confrontés au manque de fournitures scolaires en début d'année.

Les bénéficiaires ont également exprimé leur satisfaction. Plusieurs élèves ont remercié l'Ong pour les cahiers et autres fournitures reçus, tandis que les parents d'élèves ont souligné l'importance de cette aide dans un contexte économique difficile.

523 élèves équipés à Korhogo

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La dernière étape de la caravane s'est déroulée au groupe scolaire Klokakaha-Bafiné de Korhogo, où 523 élèves du CP1 au CM2 ont reçu chacun un sac contenant des cahiers, des stylos, un crayon et une règle.

La cérémonie a eu lieu sous la présidence de Yéo Dofoungo, représentant le ministre Amadou Coulibaly, en présence des autorités éducatives, des représentants des chefs de village et des parents d'élèves. Il a salué une initiative contribuant à soutenir les enfants issus de familles défavorisées et à renforcer les efforts en faveur de l'excellence scolaire.

Représentant le président mondial du Remedes, Marcel Kouamenan, Patricia Aka s'est félicitée du succès de l'opération. Elle a également remercié la marraine de la caravane, Sita Ouattara, soeur du président de la République, pour son soutien.

« Au total, 25 000 kits ont été distribués dans plusieurs régions du pays pour accompagner les écoliers en ce début d'année scolaire. C'est une fierté pour nous de servir les futurs cadres de demain », a-t-elle déclaré.

Une action déployée à l'échelle nationale

Avant son arrivée à Korhogo, la caravane est notamment passée par Béhiri, dans le département de Divo, et Brahéri, dans la commune de Guibéroua. Une autre équipe du Remedes est également intervenue à Akoupé-Zeudji et à Abobo-Kennedy, dans le district autonome d'Abidjan.

Au terme d'un mois d'activités, le Remedes a distribué 25 000 kits scolaires à travers plusieurs régions de Côte d'Ivoire. À travers cette initiative, l'organisation réaffirme son engagement en faveur de l'éducation, de l'égalité des chances et de l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves.