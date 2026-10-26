Afrique de l'Ouest: N'Zérékoré - L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée aux côtés des élèves ivoiriens et guinéens

Le Consulat honoraire de Côte d'Ivoire à N'Zérékoré a reçu, le 23 octobre 2026, S.E.M. Issoufou Coulibaly, ambassadeur de Côte d'Ivoire en République de Guinée, dans le cadre d'une visite de travail placée sous le signe de l'amitié et de la solidarité.

En compagnie de Fousseni Diakité, Consul honoraire de Côte d'Ivoire à N'Zérékoré, et en présence des autorités administratives et locales, cette visite a été marquée par la distribution de kits scolaires à plusieurs centaines d'enfants ivoiriens et guinéens.

À travers cette initiative, les autorités diplomatiques et consulaires ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'éducation et de la solidarité, tout en mettant en avant la nécessité de préserver les liens de fraternité entre les peuples ivoirien et guinéen. « Aucun compatriote ne doit se sentir loin de chez lui. Soutenir la scolarité de nos enfants, c'est investir directement dans l'avenir de nos deux nations », a déclaré l'ambassadeur Issoufou Coulibaly, soulignant la portée humaine de cette action.

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De son côté, le Consul honoraire Fousseni Diakité a rappelé la mission de proximité du Consulat auprès des communautés vivant dans la région. « Le Consulat demeure une maison ouverte à tous. Cet élan de solidarité illustre parfaitement la fraternité concrète que nous cultivons sur le terrain », a-t-il indiqué.

La cérémonie s'est déroulée avec l'appui des autorités locales, notamment le gouverneur de N'Zérékoré, le général Aboubacar Diakité, représenté par son directeur de cabinet, El Hadj Tidiane Soumah ; le préfet, le colonel Étienne Tounkara ; le maire, Germain Tavaguez Kolié, ainsi que le président de la communauté ivoirienne, Fofana Mardochée Adam.

Leur présence a montré l'importance de la concertation entre les autorités diplomatiques, administratives et les représentants communautaires dans la conduite des actions à caractère social.

Au-delà de la remise de fournitures scolaires, cette mission d'amitié et de solidarité traduit la volonté du Consulat honoraire de Côte d'Ivoire à N'Zérékoré de maintenir un lien étroit avec ses ressortissants, tout en contribuant au renforcement des relations fraternelles entre la Côte d'Ivoire et la Guinée.

À travers cette dynamique, le Consulat entend poursuivre son engagement de proximité au service des communautés et de la coopération entre les deux pays.