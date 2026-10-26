Tunisie: Korbus - Une nouvelle unité touristique annoncée prochainement

26 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

Une nouvelle unité touristique devrait ouvrir prochainement à Korbus, dans le cadre d'un accord conclu avec des investisseurs, a annoncé le commissaire régional au tourisme à Tunis-Sud et à Zaghouan, Salah Kacem.

Dans une déclaration à la Radio nationale, Salah Kacem a également indiqué que deux projets de création d'établissements touristiques, disposant chacun d'une capacité d'hébergement de 100 lits, devraient être examinés au cours des prochains mois.

Concernant la station thermale de Korbus, le responsable a fait état du règlement du problème en suspens et annoncé l'ouverture de la première tranche du projet en janvier prochain.

Par ailleurs, une initiative portée par un investisseur vise à lancer une liaison maritime entre Sidi Bou Saïd et Korbus, a-t-il ajouté.

Cette liaison pourrait contribuer à diversifier les moyens d'accès à Korbus et à renforcer l'attractivité touristique de cette destination thermale.

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