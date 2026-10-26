Tunisie: Bab Saadoun - Un réseau centralisé de chauffage et de refroidissement pour 17 établissements de santé

Le projet d'installation d'un réseau centralisé de chauffage et de refroidissement au pôle sanitaire de Bab Saadoun devrait permettre de réaliser environ 40 % d'économies sur les besoins énergétiques liés au chauffage et au refroidissement de 17 établissements de santé. Financé par un don de la Banque africaine de développement (BAD), le projet a franchi une nouvelle étape avec la présentation des résultats de l'étude de faisabilité technique détaillée, lors d'un atelier organisé lundi 26 octobre 2026 à Tunis.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du projet DHC Bab Saadoun (District Heating and Cooling), qui prévoit la mise en place d'un réseau centralisé destiné à répondre aux besoins de chauffage et de refroidissement des établissements de santé du pôle.

L'atelier s'est tenu en présence de Nafâa Baccari, directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), et de Mabrouk Aounallah, chef de cabinet du ministre de la Santé, ainsi que d'Abdelkader Bakouch, directeur du projet. Des experts et consultants chargés des études, aux côtés de représentants du ministère de la Santé et des différentes structures et institutions concernées, ont également pris part aux travaux.

Les scénarios techniques examinés

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Les travaux ont été consacrés à la présentation des résultats de l'étude de faisabilité technique détaillée et à l'examen des scénarios retenus pour la mise en place du réseau centralisé de chauffage et de refroidissement.

Les échanges ont notamment porté sur les choix techniques envisagés et les exigences liées à la réalisation du projet. L'atelier a également permis aux différentes parties prenantes de discuter des recommandations et des propositions susceptibles d'accélérer son avancement et de préparer les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre.

Au-delà de ses aspects techniques, le projet vise à améliorer l'efficacité énergétique des établissements de santé concernés. Les économies attendues, estimées à environ 40 % des besoins en chauffage et en refroidissement, devraient contribuer à rationaliser la consommation d'énergie du pôle sanitaire de Bab Saadoun.

La mise en place de ce réseau s'inscrit ainsi dans une démarche de modernisation des infrastructures sanitaires et de recours à des solutions énergétiques plus efficaces. Elle devrait également contribuer à réduire les émissions de carbone et à soutenir les objectifs de la Tunisie en matière de transition énergétique.

Financé par un don de la Banque africaine de développement, le projet doit désormais progresser sur la base des résultats de l'étude technique et des recommandations formulées par les parties prenantes.