Tunisie: Les Perles du Lac - Un parking géant de 25 millions de dinars en chantier

L'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI) porte un projet de construction d'un parking à étages au lotissement Les Perles du Lac, à Tunis, dont la valeur estimative des travaux s'élève à 25 millions de dinars. Selon la fiche publiée sur le site officiel de SOGEP Bâtiment, l'ouvrage développe une surface bâtie de 20 366 m² hors sous-sol, à laquelle s'ajoutent 3 368 m² en sous-sol. Le projet, démarré en décembre 2024, est toujours indiqué comme étant en cours de réalisation.

Implanté sur la parcelle D01, cet équipement comprend un rez-de-chaussée, six étages et un sous-sol, soit huit niveaux au total. Il s'inscrit dans le développement immobilier du quartier des Perles du Lac, avec une infrastructure dédiée au stationnement automobile.

Une opération privée de 25 millions de dinars

Financé sur fonds privés, le projet est porté par l'UBCI, qui en est le maître d'ouvrage, selon les informations communiquées par SOGEP. La valeur estimative des travaux est évaluée à 25 millions de dinars tunisiens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La configuration de l'ouvrage repose sur sept niveaux hors sol, répartis entre un rez-de-chaussée et six étages, ainsi qu'un niveau enterré de 3 368 m². La surface annoncée de 20 366 m² concerne les niveaux hors sous-sol.

Les perspectives architecturales présentées par SOGEP montrent un bâtiment allongé, aux lignes horizontales marquées, avec des niveaux de stationnement ouverts et des extrémités arrondies. Les vues permettent également d'apprécier son implantation le long de la voirie et du canal, ainsi que son insertion dans l'environnement urbain des Perles du Lac.

SOGEP chargée des études de structures et du contrôle des travaux

Pour cette opération, SOGEP Bâtiment assure deux missions principales : les études de structures et le contrôle des travaux. La fiche du projet, référencée sous le numéro 24713, évalue le montant des prestations confiées au bureau d'études à 250 000 dinars et leur mobilisation à 50 hommes-mois.

Les études de structures portent sur un ouvrage réparti sur plusieurs niveaux, comprenant une partie enterrée et une superstructure de sept niveaux hors sol. Le contrôle des travaux complète cette mission durant la phase d'exécution.

La fiche officielle ne détaille toutefois ni le système porteur retenu, ni les hypothèses de calcul, ni l'ensemble des solutions constructives mises en oeuvre. Elle ne précise pas non plus le nombre de places de stationnement prévu.

Un projet dont le calendrier reste à préciser

Si la fiche officielle de SOGEP indique un démarrage des travaux en décembre 2024, la date de livraison du parking n'y est pas mentionnée. Le calendrier prévisionnel d'achèvement et les modalités futures d'exploitation de l'équipement restent également à préciser.

Une publication plus récente de SOGEP sur LinkedIn annonce par ailleurs le démarrage des travaux et évoque une surface totale d'environ 22 000 m², tout en mettant en avant des choix techniques tels que les fondations profondes, les dalles en post-tension et la coordination numérique BIM. Ces éléments devront être rapprochés des données de la fiche projet pour clarifier la chronologie et le périmètre exact de l'opération.

Au-delà de son coût estimatif et de ses dimensions, le parking à étages de l'UBCI constitue ainsi un projet immobilier dont les prochaines étapes permettront de préciser les conditions de réalisation et de mise en service.