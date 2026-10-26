Tunisie: Kébili vibre aux rythmes du Festival national de théâtre des frontières

L'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et son partenaire, la société Mazarine Energy, ont apporté leur soutien à la cinquième édition du Festival national de théâtre des frontières, qui se déroule du 24 au 27 octobre sous le slogan : « Les régions frontalières ont aussi droit à leur part - El Faouar et Rejim Maatoug ».

La programmation de cette édition se distingue par sa richesse et sa diversité. Elle comprend plusieurs représentations théâtrales ainsi qu'une série d'ateliers consacrés notamment au jeu d'acteur, à la relation entre la scène et le public, au clown, à l'expression corporelle de l'acteur et à la réalisation de fresques murales. Ces activités sont encadrées par des intervenants et des universitaires spécialisés, parmi lesquels figure l'acteur Khaled Bouzid.

Outre les troupes théâtrales tunisiennes, cette édition accueille de nombreux participants étrangers, principalement venus d'Algérie et de Palestine.

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Le directeur du Festival national de théâtre des frontières, Abdallah Moussa, s'est réjoui de la tenue de cette nouvelle édition. Il a expliqué que le festival constitue un projet d'envergure visant à former les enfants et les jeunes, à leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences et à les protéger contre les comportements à risque. Cette initiative revêt une importance particulière dans les régions frontalières, confrontées à des phénomènes tels que la contrebande, le trafic de stupéfiants et la migration irrégulière.

« À travers ce festival, nous cherchons également à renforcer les échanges culturels entre les jeunes, aux niveaux national et international, grâce à des partenariats et à des jumelages avec d'autres manifestations culturelles similaires. Ces initiatives offrent à nos jeunes la possibilité de s'ouvrir à de nouveaux horizons et de s'éloigner des idées et des comportements négatifs. L'art est à la fois un moyen de résistance et un vecteur d'éducation », a-t-il souligné.

Abordant la question de la décentralisation culturelle, Abdallah Moussa a déclaré : « L'État appelle à la décentralisation, mais, malheureusement, celle-ci reste, à mon sens, un simple slogan. De nombreuses régions demeurent privées d'activités culturelles et de loisirs. Le soutien de l'État ne suffit pas, à lui seul, à organiser un festival de cette envergure. Sans la mobilisation collective et le soutien de Mazarine Energy et de son partenaire, l'ETAP, ainsi que leur ferme volonté de contribuer à la réalisation de cette nouvelle édition, nous n'aurions pas pu mener ce projet à bien. »

De son côté, Imen Ben Slimane Nehlaoui, directrice administrative et responsable des ressources humaines et de la communication chez Mazarine Energy, a souligné l'importance de ce type de manifestations culturelles, qui réunissent les secteurs public et privé ainsi que la société civile autour d'un partenariat tripartite dynamique et constructif.

Pour sa part, Issam Khedhar, représentant de la cellule de responsabilité sociétale de l'ETAP, a salué l'organisation de ce festival, soulignant qu'il constitue une occasion importante de développer les compétences des jeunes générations, de contribuer à leur épanouissement, de révéler des talents et de favoriser les échanges d'expériences entre les générations.

Il convient de préciser que le soutien apporté par l'ETAP et Mazarine Energy à ce type de manifestations culturelles s'inscrit dans le cadre de leur engagement en matière de responsabilité sociétale, en faveur du développement des activités culturelles dans le gouvernorat de Kébili. Il témoigne également de leur volonté de contribuer aux efforts déployés pour améliorer les conditions de vie dans la région.