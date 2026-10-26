Tunisie: Huile d'olive tunisienne - L'excellence au coeur de quatre jours de rencontres internationales

La Tunisie accueillera, du 28 au 31 octobre 2026, "Célébration de l'olivier 2026", une manifestation consacrée à la qualité de l'huile d'olive tunisienne, à l'innovation technologique et au développement de la filière oléicole. Organisé par le Réseau féminin tunisien de l'huile d'olive, avec le financement de l'Organisation arabe pour le développement agricole et en partenariat avec les associations Gardens of Peace et Tunis Paix, cet événement réunira des experts, des professionnelles et des représentants de réseaux féminins arabes autour de quatre jours de distinctions, de formation et d'échanges.

Au programme figurent notamment la cérémonie de remise des prix de la cinquième édition du concours international DIDO International, des sessions consacrées aux technologies d'extraction et de transformation de l'huile d'olive, ainsi que des visites de terrain destinées à faire découvrir les innovations du secteur et les possibilités offertes par l'oléotourisme.

DIDO International ouvre la manifestation

Le coup d'envoi sera donné le mercredi 28 octobre avec la cérémonie de remise des prix du concours DIDO International. Cette rencontre réunira des représentantes des réseaux féminins arabes de l'huile d'olive, ainsi que des experts et des invités tunisiens et étrangers.

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L'objectif est de mettre en valeur la qualité des huiles primées, de promouvoir le savoir-faire tunisien et de renforcer la visibilité de la production nationale sur les marchés internationaux. Le nom DIDO fait référence à Didon, figure légendaire associée à la fondation de Carthage, et rappelle les liens entre l'olivier, le patrimoine historique et l'identité culturelle tunisienne.

La journée comprendra également la présentation de l'initiative Gardens of Peace, qui fait de l'olivier un symbole de coexistence et de rapprochement entre les peuples. Cette initiative associe la préservation du patrimoine agricole et de la diversité génétique aux valeurs humaines et environnementales.

Innovation technologique et valorisation de l'huile d'olive

Le jeudi 29 octobre sera consacré à une formation spécialisée sur l'innovation technologique dans la filière oléicole. Les participants aborderont les techniques d'analyse de l'huile, les caractéristiques chimiques et biologiques des variétés tunisiennes, le conditionnement, la conservation et la biodisponibilité, ainsi que les bienfaits de l'huile d'olive pour la santé.

La numérisation des opérations dans les huileries, l'utilisation des ultrasons pour l'extraction de l'huile et le contrôle des contaminants émergents figureront également parmi les sujets étudiés. Les échanges porteront enfin sur les stratégies de positionnement commercial à l'international.

L'ambition est de rapprocher la recherche scientifique des applications industrielles afin d'améliorer la qualité des produits et de renforcer la compétitivité de l'huile d'olive tunisienne.

Le vendredi 30 octobre, les discussions se poursuivront autour des dimensions commerciales et industrielles de la chaîne de valeur. L'automatisation des huileries, les opportunités d'investissement agricole, l'innovation dans les produits, les défauts sensoriels émergents, les stratégies de promotion et les nouvelles solutions de conditionnement seront notamment abordés.

Une table ronde réunira, de 14h15 à 17h00, le Réseau féminin arabe de l'huile d'olive et l'Organisation arabe pour le développement agricole. Elle sera consacrée aux perspectives de coopération régionale et aux initiatives communes susceptibles de soutenir le développement du secteur.

Les échanges mettront également l'accent sur le rôle des femmes dans l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la transformation et à la commercialisation, ainsi que sur l'amélioration de l'accès aux marchés.

Une dernière journée consacrée aux technologies et à l'oléotourisme

Le samedi 31 octobre, des visites de terrain permettront aux participants de découvrir des applications concrètes des technologies présentées durant les formations. Le programme prévoit la visite d'une huilerie moderne, puis de Renda Services, afin d'explorer les nouvelles solutions technologiques du secteur.

Une dernière étape au domaine Triomphe, à Ben Ismaïl, dans la région de Toukaber, sera consacrée à l'oléotourisme et à la dégustation de l'huile d'olive de la campagne 2026-2027.

Au-delà de la promotion de la qualité, « Célébration de l'olivier 2026 » entend ainsi favoriser les échanges d'expertise, soutenir les initiatives féminines et renforcer la coopération arabe autour d'une filière agricole stratégique. Les organisateurs invitent les médias nationaux et internationaux à couvrir les différentes étapes de la manifestation. La journée du 28 octobre bénéficiera d'une couverture particulière de l'Organisation arabe pour le développement agricole.