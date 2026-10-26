Tunisie: Administration fiscale - La digitalisation fait économiser 6 000 journées de travail

26 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Les efforts déployés en 2026 pour la modernisation et digitalisation de l'administration fiscale ont permis de lancer le dépôt de la déclaration de l'employeur via la plateforme électronique « TEJ ». Cette mesure a permis à plus de 85 000 contribuables de déposer leurs déclarations à fin juillet 2026, alors que celles-ci étaient auparavant déposées auprès des services du contrôle fiscal sur des supports magnétiques.

Ce nouveau service fiscal a permis à l'administration d'économiser près de 6000 journées de travail, tout en facilitant l'accomplissement du devoir fiscal et améliorant le climat des investissements, selon le rapport sur le projet de budget de l'État pour 2027. S'agissant du développement des mécanismes de contrôle fiscal et de la modernisation des services, plus de 270 caisses enregistreuses ont été également connectées progressivement dans les établissements proposant des services de consommation sur place.

Ce dispositif fournit à l'administration fiscale un outil lui permettant de mieux cibler les opérations de contrôle. Il convient de noter que 23 fournisseurs de caisses enregistreuses ont été homologués par le service de validation et d'homologation relevant de la DGI. Parallèlement, la plateforme de déclaration d'existence à distance, permettant notamment d'obtenir une carte d'identification fiscale en ligne a été lancée. Cette mesure vise à simplifier les procédures, à réduire les délais de traitement, à accélérer la digitalisation fiscale et à consolider le climat des investissements.

Selon le même rapport, ces réalisations s'inscrivent dans une démarche de modernisation de l'administration, d'amélioration de la qualité des services fournis aux contribuables et de simplification des procédures, afin d'en réduire les coûts et les délais.

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